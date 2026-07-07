C-LM sí acudirá a la reunión para debatir la nueva financiación autonómica pero votará en contra: "Es un despropósito"

Archivo - El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha sí acudirá a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el 29 de julio para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, pero votará en contra ya que considera que es un "despropósito" que solo cuente con el apoyo de una comunidad autónoma, lo que evidencia que ese modelo está pensado "única y exclusivamente" para favorecer a Cataluña.

Así se ha expresado su vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa para ofrecer un balance de la acción del Gobierno de Emiliano García-Page durante los tres años de esta XI legislatura.

"Nosotros nos vamos a oponer con absoluta rotundidad" si finalmente el Ministerio de Hacienda lleva esa propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha incidido el vicepresidente castellanomanchego, quien ha asegurado que Castilla-La Mancha tiene "malas experiencias" cuando se toman decisiones estratégicas con el solo apoyo de un partido político.

Según ha insistido, "si se materializa esa decisión se estaría aprobando un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas con el respaldo de una sola comunidad autónoma", algo que al Gobierno de Emiliano García-Page le parece "una verdadera barbaridad" y "una aberración".

"Solo hay una comunidad autónoma que está a favor. Por lo tanto, lo razonable es que no se tomara la decisión de aprobar ese modelo y, por lo tanto, trasladarlo al Congreso de los Diputados".

José Luis Martínez Guijarro ha insistido en que Castilla-La Mancha está "absolutamente en contra" de un modelo que "lo único que persigue" es fijar una serie de privilegios para un territorio a costa del resto.

Dicho esto, el vicepresidente primero se ha opuesto a un modelo de "diecisiete agencias tributarias", cada una trabajando de manera más o menos autónoma. "Creemos que la financiación tiene que contar con el conjunto de las comunidades autónomas".

Si se convoca el Consejo, Castilla-La Mancha asistirá --ha avanzado Martínez Guijarro--, porque "tenemos la obligación de asistir y de trasladar la opinión del Gobierno de Castilla-La Mancha, que va a ser rotunda", ha subrayado Martínez Guijarro, que ha afirmado que si ese modelo se somete a votación, la región votará en contra.

De este modo, ha emplazado al resto de comunidades autónomas a explicar cuál es su propuesta de modelo de financiación, al tiempo que ha apuntado que "lo prudente" sería iniciar un debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar llegar a un acuerdo con el máximo posible de comunidades autónomas.