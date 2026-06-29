C-LM suma 11 nuevos Municipios Turísticos, 6 de ellos en la provincia de Guadalajara, y amplía a 27 localidades la red

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha inaugurado, en la Iglesia de Santiago de Sigüenza, la segunda edición del Congreso Internacional de Turismo Gastronómico no Urbano Discover-Eat. - JCCM

GUADALAJARA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha va a sumar 11 nuevos Municipios Turísticos a una red que va a alcanzar ya las 27 localidades con este reconocimiento en la región.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración de la segunda edición del Congreso Internacional de Turismo Gastronómico en Destinos no Urbanos Discover-Eat, en Sigüenza, donde ha señalado que las declaraciones de los nuevos municipios se publicarán en el DOCM en los próximos días. Seis de las localidades que serán reconocidas como Municipios Turísticos, son de la provincia de Guadalajara.

"Molina de Aragón, Hita, Corduente, Arbancón, Jadraque y Brihuega se van a sumar en la provincia de Guadalajara a localidades como Sigüenza, que acoge esta segunda edición de Discover-Eat y que fue una de las dos primeras localidades declaradas como Municipio Turístico en nuestra región a finales de 2024", ha recordado Patricia Franco.

La consejera ha valorado que la red, que nació con dos municipios, cuenta ya con 16 municipios declarados, y alcanzará los 27 con la adhesión, además de los seis nuevos en la provincia de Guadalajara, de Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes y Almagro, en Ciudad Real; Alcaraz en la provincia de Albacete y Alarcón en la provincia de Cuenca, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Vamos a consolidar una red de 27 Municipios Turísticos que nos va a permitir impulsar iniciativas para trabajar de manera coordinada con el sector y con los ayuntamientos, porque esa es la seña de identidad de nuestro Gobierno y nuestro compromiso, seguir trabajando para nuestra gente", ha indicado la consejera, que ha remarcado el papel fundamental del patrimonio y la gastronomía de los pueblos de la región en la oferta turística regional.

"Con referencias como ese Paisaje Dulce y Salado que en Sigüenza y Atienza aspira a ser Patrimonio de la Humanidad, o como esta Iglesia de Santiago, que se va a convertir en Sigüenza en el Centro de Interpretación del Románico en la localidad y en la que se ha llevado a cabo una importante inversión para su musealización con los Planes de Sostenibilidad Turística", ha apuntado.

Discover-Eat cuenta con una amplia programación de ponencias, mesas redondas y debates en torno al turismo no urbano, en especial en el ámbito gastronómico, además de visitas y degustaciones de productos locales no sólo en Sigüenza, sino también en municipios del entorno como Cogolludo.

"En la primera edición, que celebramos en Campo de Criptana, Vocento ha estimado un impacto de 2,8 millones de euros y alcanzamos más de 300 referencias en medios de comunicación nacionales e internacionales, tanto en formato tradicional como en publicaciones online de referencia para el sector", ha señalado Patricia Franco, que ha agradecido al Grupo Vocento su confianza para celebrar este congreso en Castilla-La Mancha.

Durante su intervención en la apertura de Discover-Eat, ha ensalzado el papel de los profesionales del sector turístico y de los restauradores y chefs de la región, señalando el impulso que ha vivido la marca regional, Raíz Culinaria, desde su creación, contando en la actualidad con 98 embajadores en toda la región, "que con nuestros 12 restaurantes Estrella Michelin, con los 25 Soles Repsol, junto con otros reconocimientos, son los mejores embajadores de la 'Marca CLM' en todo el mundo, y sin vosotros no sería posible consolidarnos como una gran referencia en el turismo de interior en todo el país".

Además, junto con el resto de las autoridades, Patricia Franco ha participado en el minuto de silencio convocado por la FEMP en memoria de las víctimas del doble terremoto de Venezuela.