C-LM trabaja ya en la reconstrucción de las infraestructuras hidráulicas en Letur y solicita acelerar el encauzamiento

ALBACETE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la organización de la reconstrucción de las infraestructuras hidráulicas del ciclo integral del agua de Letur (Albacete), para que el municipio y sus pedanías puedan recuperar la situación de normalidad que tenían antes de la DANA.

Al mismo tiempo, ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que se lleven a cabo "de manera inmediata todas aquellas actuaciones de emergencia que sean necesarias y que realicen un estudio hidrológico completo de la cuenca para acometer las obras que den solución definitiva al encauzamiento en Letur, tanto aguas arriba como aguas abajo".

Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la visita que ha realizado este viernes junto al alcalde de Letur, Sergio Marín, para coordinar las actuaciones y comprobar el estado de las infraestructuras de abastecimiento y depuración dañadas por la DANA, que forman parte de las obras que figuran en el 'Plan Letur 2028' y que están ya declaradas de emergencia por parte del Gobierno de Emiliano García-Page.

Mercedes Gómez ha señalado que "el Gobierno regional está volcado desde el minuto uno en ayudar a los municipios afectados por la DANA, por lo que hoy en Letur y en sus pedanías estamos analizando la situación 'in situ', para actuar cuanto antes sobre el territorio, coordinados con el propio Ayuntamiento, para la recuperación de las infraestructuras hidráulicas y teniendo en cuenta que tenemos problemas en la captación de agua, tanto en Letur como en La Dehesa, algo que vamos a acondicionar de nuevo a través de obras de emergencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha".

Ha reiterado la necesidad de exigir a la Confederación Hidrográfica del Segura que realice los trabajos necesarios en primera instancia de recuperación y restauración de aquellos elementos de la canalización que existen a lo largo del río en Letur. A lo que, ha añadido, que "hay que hacer un estudio hidrogeológico de toda la vertiente que llega al municipio, con la finalidad de acometer las infraestructuras para evitar que el agua vuelva a entrar en el pueblo como lo ha hecho".

A este respecto, según ha informado la Junta en nota de prensa, ha añadido que dicho estudio debe "establecer los sistemas de alerta que permitan al municipio tener suficiente información de lo que está sucediendo aguas arriba, para poder alertar a la ciudadanía".

Al respecto de los daños, ha explicado que las infraestructuras hidráulicas de Letur han sido de las más afectadas por la DANA, porque han desaparecido los colectores de la red de saneamiento a consecuencia del arrastre de la crecida del agua en tromba que circulaba por la zona donde se encuentran dichos colectores, por lo que es necesario realizar una actuación "más exhaustiva".

Según ha indicado, la situación en la Estación Depuradora de Aguas (EDAR) que gestiona la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, dependiente de la Agencia del Agua y de la Consejería de Desarrollo Sostenible, parece que no ha sufrido daños significativos, salvo los propios de acumulación de lodos y taponamiento.

UNAS 20 ACTUACIONES

La consejera ha asegurado que "son 20 las actuaciones a realizar en Letur para restaurar el servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración con un presupuesto cercano a un millón de euros", en una primera estimación efectuada. Entre ellas, se encuentran las que afectan al sistema de abastecimiento, donde es necesaria la limpieza y reconstrucción de las casetas de captación de los manantiales Fuente Mayor y Fuente la Mina, sus galerías y acequias; además de la reposición de tubería de abastecimiento que une los manantiales con el depósito y la estación de bombeo.

Entre otras cuestiones, contemplan la reconstrucción de la acequia sobre el lecho del arroyo, para conducir las aguas para los regadíos tradicionales de Letur, la reposición de las bombas de la estación de bombeo, la renovación de todo el trazado de tuberías o del propio vallado de los manantiales y del depósito.

En el sistema de abastecimiento de 'La Dehesa', ha enumerado otra serie de actuaciones relacionadas con la reconstrucción de un pequeño dique que hace de parada para los aprovechamientos de los regadíos y la conexión con la red de canales de riego, la limpieza del depósito y los desagües y la construcción de la infraestructura de captación de los manantiales de la margen izquierda, así como de los tramos de tubería para su conexión con la tubería de abastecimiento existente.

Gómez también ha concretado las actuaciones en la EDAR, con la limpieza y retirada de residuos del colector y de la propia depuradora o la restauración de la zona de entronque de la red de saneamiento municipal con el colector de entrada.

Durante su visita a Letur, ha querido hacer hincapié en los importantes daños sufridos en los suelos y bosques de este municipio y en algunas de las localidades colindantes, cuya restauración hidrológico-forestal "consideramos entre las actuaciones prioritarias que se deben llevar a cabo a la mayor brevedad de tiempo posible".

Y así "se lo hemos hecho saber al ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el pasado martes, día en el que también se declaró la emergencia de acometer estas restauraciones por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, además de estar preparando la solicitud al Estado, de las ayudas necesarias a través del Real Decreto Ley 7/2024, que se publicó ese mismo martes en el BOE el Gobierno de España", ha recalcado.

Según ha explicado la titular de Desarrollo Sostenible, en estas restauraciones es necesario, entre otras cosas, reparar las infraestructuras dañadas y construir refuerzos de diques, albarradas y fajinas para evitar futuras erosiones fuertes y que contribuyan a sujetar futuras avenidas. Las infraestructuras dañadas estaban construidas en zonas que ya habían visto fuertemente degradada su vegetación y suelo anteriormente, porque habían sufrido incendios forestales y se encontraban actualmente en periodo de recuperación.

Esas infraestructuras tenían como objetivo fundamental contener el agua que baja en escorrentía, frenándola, filtrándola y dosificándola a través de estas infraestructuras. "Mitigan los efectos de la falta de vegetación y desaceleran la lámina de agua. El agua se embalsa y cuando los sobrepasa, salta con un volumen muy reducido, con menos violencia", ha señalado la consejera.

"Ahora, la DANA se las han llevado por delante o las ha dañado seriamente, porque no estaban dimensionadas para los volúmenes de lluvia que cayeron. Las consideramos fundamentales porque frenan el agua, y ahora ya no lo pueden hacer; el efecto multiplicador de lo que ha sucedido sería mucho mayor sí se volviera a repetir una emergencia climatológica de este calado y no se restauran lo antes posible", ha subrayado.

Por lo tanto, "vamos a concluir lo más detalladamente posible la valoración de las necesidades y actuaciones precisas para la restauración hidrológica forestal en toda la zona afectada, con el objetivo de restablecer la consolidación de los suelos, la contención de los sedimentos y recuperar la estabilidad de la vegetación y de los cauces de escorrentía, y hacerlo, además, mediante la ejecución de estrategias ambientalmente sostenibles y responsables. En una etapa posterior, nos platearemos la necesidad de reforestar las zonas más afectadas", ha concluido la consejera.