C-LM traslada al Ministerio de Agricultura sus prioridades en PAC, gestión del agua y apoyo a sectores estratégicos

El consejero de agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, reunido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. - JCCM

TOLEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha mantenido este martes en Madrid una reunión bilateral con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a quien ha traslado una serie de reivindicaciones estratégicas para Castilla-La Mancha relacionadas con la reforma de la PAC, la actualización de los criterios económicos para las ayudas agrarias, la defensa de intervenciones sectoriales o la planificación hidrológica.

En declaraciones previas a la prensa, el consejero ha explicado que la PAC posterior a 2027 debe avanzar en su simplificación y la flexibilización burocrática, una de las principales demandas del sector agrario, así como hacer una proyección real de las futuras ayudas, sobre todo pensando en sectores con mayores dificultades como la ganadería extensiva, en este caso en concreto, teniendo en cuenta tanto la aplicación del Plan Estratégico de la Ganadería Extensiva de Castilla-La Mancha, como el Plan Estratégico Nacional de Ganadería Extensiva.

También ha planteado al ministro la actualización de los criterios económicos que se utilizan para calcular las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes, los planes de mejora o el reconocimiento de explotaciones prioritarias, ya que estos cálculos se realizan teniendo en cuenta la Ley de Explotaciones Agrarias, una norma que determina rendimientos por cada uno de los cultivos y cuyos datos han quedado obsoletos.

"Los márgenes brutos estándar, que es como se conocen, datan de hace muchos años y es necesaria una modernización de los importes asignados a cada superficie para responder al momento actual de los precios que los cultivos pueden estar ofreciendo a los productores", ha detallado al respecto.

Otra de las cuestiones que en Castilla-La Mancha "preocupa muchísimo y que consideramos fundamental" es el futuro de las intervenciones sectoriales, especialmente en los ámbitos vitivinícola y apícola, ha informado la Junta en un comunicado.

En el caso de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) ha recordado que el sector supone el 5% del PIB de la región y por tanto tiene una repercusión "importantísima", a lo que ha sumado "las inquietudes que se están manifestando en cuanto al consumo del vino y los retos que los consumidores marcan". Por todo ello, "claramente" es necesaria la continuidad de la ISV con un presupuesto adecuado para atender las demandas actuales que tanto al sector productor como el transformador y elaborador necesitan en estos retos.

REESTRUTURACIÓN DE VIÑEDO

Esta es una política determinante para Castilla-La Mancha que debe continuar, de hecho, a partir de este miércoles se enviarán las primeras resoluciones de reestructuración de viñedo para 1.800 hectáreas y prácticamente 500 agricultores, datos que dan cuenta de la importancia que tiene este instrumento para nuestra Comunidad Autónoma.

En cuanto a la Intervención Apícola, es imprescindible garantizar también su continuidad "con apoyo extraordinario, por lo que representa el sector apícola para la polinización y la garantía de la continuidad de la actividad agraria". Además, ha contemplado la posibilidad de apoyar a esta actividad a través del Plan Estratégico de Ganadería Extensiva.

El consejero ha abogado por "apoyar seriamente la innovación y la tecnología", razón por la cual adquiere especial importancia el uso de drones en la agricultura. Con este fin ha valorado el trabajo del Ministerio, "que está alineado porque las líneas que ha marcado así lo indican". Y ha considerado fundamental dar solución a la petición "que unánimemente nos realizan desde el sector sobre la utilización de los drones para aplicar fertilizantes y, sobre todo, fitosanitarios".

Es esta una medida que puede ayudar "muchísimo" al ahorro en el coste de la aplicación de los insumos, así como en el tiempo de aplicación, "pero, sobre todo, también se pueden hacer aplicaciones en momentos de máxima dificultad, cuando hemos tenido, por ejemplo, las danas que han imposibilitado la entrada a los bancales y se necesitaba de esas aplicaciones", ha explicado el consejero. Algo que además ayudaría a cumplir un objetivo de la Unión Europea que quiere reducir el uso de fitosanitarios. En este caso se garantiza un 30% como mínimo de reducción en el uso de este tipo de insumos.

En materia hídrica, el consejero ha explicado que, aunque ni la Consejería ni el Ministerio tienen las competencias "sí tenemos una vinculación y una dependencia importantísima", por eso ha traslado su preocupación por las consecuencias que pueda tener el próximo ciclo de planificación hidrológica en una región por cuyo territorio discurren "siete de las nueve confederaciones hidrográficas de España".

Por lo tanto, "es importantísimo este trabajo que tenemos que desarrollar juntamente con Transición Ecológica y con Desarrollo Sostenible para entender que necesitamos garantizar la continuidad del regadío en nuestra tierra" ha dicho.

Para finalizar, el consejero ha planteado cuestiones relacionadas con la próxima campaña de recolección en la región, que será la del olivar, un cultivo que en este momento en Castilla La Mancha es la principal superficie de cultivos leñosos. El consejero ha trasladado su preocupación por cuestiones administrativas relacionadas con el desarrollo de normativa que se tiene que implementar, así como por los bajos precios del aceite, "que no son suficientes, en campañas que realmente han sido cortas y cuando además se ha vendido ya prácticamente todo el aceite y por tanto los precios deberían estar más acorde a los costes de producción".

Y todo ello, tal como ha referenciado, en un año difícil "en el que la geopolítica ha marcado el incremento del precio de los insumos, los fertilizantes, los combustibles y la energía". Por tanto "es fundamental que entendamos que los productos agropecuarios deben de tener el precio adecuado y justo para poder atender la viabilidad y la rentabilidad de los agricultores y ganaderos" ha concluido.