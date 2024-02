C-LM urge a Ribera a aprobar las nuevas reglas del trasvase y acusa a receptores de desperdiciar 48 hm3 al año

Mercedes Gómez dice que aún no hay noticias de la Mesa de Trabajo propuesta por el Ministerio pero confirma que C-LM estará presente

TOLEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gomez, ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que le recuerda que ya se ha pasado el plazo de un año en el que debían estaren marcha las nuevas nmormas de explotación del trasvase Tajo-Segura, apuntando que en la Disposición Final del Real Decreto aprobado se marcaba claramente el plazo para la luz verde a las nuevas reglas del juego.

En rueda de prensa, ha apuntado que el Ministerio encargó al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) la realización de informes técnicos, "pero ha pasado un año" y Castilla-La Mancha no tiene esa información. "Reclamamos al Ministerio quecuanto antes pongaa dsposición esos informes para valorar con todoslos actores en qué se tienen que modificar las reglas de explotación", ha añadido.

Ha recordado que el Gobierno de la región ya consiguió dos hitos, empezando por la implantación de los caudales ecológicos en varios tramos del río y que "ya están permitiendo la recuperación de unos niveles aceptables, aunque no suficientes" de agua.

Además, ha criticado que desde mayo de 2023 la CHT "no publica los datos correspondientes a los caudales ecológicos", si bien hasta ese momento eran 8 metros cúbicos por segundo por Aranjuez. "No sabemos qué caudales ecológicos, no hay transparencia".

Al margen, ha resaltado el paso de 37 hectómetros cúbicos al mes para el trasvase a solo 28 mensuales cuando el nivel es de "normalidad", pero no hay cambios cuando la situación es de emergencia.

Ha hecho en este punto un repaso de cuándo se pusieron en marcha estas reglas de explotación, en 1997; y en 2013 "se blindaron por ley" con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y María Dolores de Cospedal en la región, quienes "blindaron el trasvase".

AVISO AL LEVANTE: NO HAY AGUA Y ELLOS LA DESPERDICIAN

"La línea es cada vez más escasa. No hay agua en los embalses de cabecera, ni para los regadíos de Murcia, de Comunidad Valenciana o de Almería", ha dicho la consejera.

Ha sido este punto en el que ha cargado contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ante sus "lecciones de cómo usar el agua".

Así, ha indicado que allí tienen 1.300 hectómetros cúbicos para regadíos, pero se dan casos como que "la producción de limones está por el suelo", información a la que ha dado soporte desde el estrado con informaciones de prensa.

Según sus cálculos, la Comunidad Valenciana "está tirando de media unos 20 hectómetros cúbicos de agua a la basura por no ser capaces de comercializar sus producciones".

Lo mismo ocurre en Murcia y Almería, donde, según ha dicho, se desperdician del mismo modo 17 y 11 hectómetros cúbicos al año respectivamente.

Abundando en la crítica, ha dicho que Castilla-La Mancha necesita ese agua "para beber", y aún más, "para proteger sus espacios naturales".

RESTRICCIONES EN C-LM POR EL TRASVASE AL VINALOPÓ

También ha querido la consejera castellanomanchega hacer referencia a la situación del trasvase de agua desde el río Júcar hacia el Vinalopó, que provoca restriccionesde 49 hectómetros cúbicos al año para regantes de La Mancha oriental de Cuenca y Albacete "sin tener ninguna consideración técnica". "Es un atropello".

Ha dicho en este punto que el Gobierno valenciano "sólo quiere el agua para su regadío" mientras que ofrece "agua para beber a Barcelona".

SIN NOTICIAS DE LA MESA DE TRABAJO

Mercedes Gómez, preguntada al respecto, ha dicho que todavía no ha recibido ninguna comunicación al respecto de la proposición de crear una Mesa de Trabajo con los ejecutivos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para abordar las reglas de explotación sobre el trasvase Tajo-Segura.

"No nos ha llegado comunicación, pero para nosotros es trascendental. Nunca nos hemos negado a debatir. Estaremos, participaremos e intentaremos aportar con generosidad", ha afirmado.