C-LM valora el plan del Gobierno para mejorar la entrada de productos internacionales y defiende una "estrategia común"

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el Pleno del Consejo Interterritorial de Internacionalización. - JCCM

TOLEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado la iniciativa del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de poner en marcha el 'Plan Estratégico para el Refuerzo de la Vigilancia de Mercado' (Revime), Y contar para ello con el trabajo y la participación de las comunidades autónomas como un esfuerzo fundamental para mejorar una homogeneización en la entrada de productos en las operaciones de comercio internacional.

A juicio de Franco, un contexto de dificultad e incertidumbre como el actual, "debemos ser capaces de plantear una estrategia común que nos permita trabajar juntos para continuar fortaleciendo y acompañando el desarrollo exterior de nuestro tejido económico, un objetivo común que compartimos todos los miembros de este Consejo", ha manifestado.

Lo ha hecho durante la celebración del durante la celebración del Pleno del Consejo Interterritorial de Internacionalización, que en su tercera edición itinerante se ha celebrado en Barcelona, tras las que acogieron Toledo y Valencia el pasado año, y que ha estado presidido por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.en su tercera edición itinerante se ha celebrado en Barcelona, tras las que acogieron Toledo y Valencia el pasado año, y que ha estado presidido por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

En ese marco, según ha informado la Junta, la consejera ha destacado que Castilla-La Mancha prevé superar los 11.000 millones de euros en exportaciones en un ejercicio completo por primera vez cuando se conozcan este jueves los datos correspondientes al mes de diciembre y se completen las cifras de ventas exteriores en el año 2025, un registro que supondría un nuevo récord en cuanto a la internacionalización del negocio de las empresas de la región.

La consejera, que ha estado acompañada por el director general de Empresas, Santiago Baeza; ha intervenido en el desarrollo del Pleno para valorar que, "pese al difícil contexto en el que las empresas han tenido que moverse en los mercados internacionales, completaremos el año 2025 con crecimientos significativos que nos permitirán superar por primera vez los 11.000 millones de euros exportados desde nuestra región", y ha agradecido además al Ministerio de Economía su iniciativa para reforzar la Red Exterior para la promoción de las empresas españolas y también de Castilla-La Mancha en el mercado estadounidense.

En ese sentido, ha reivindicado el carácter industrial de la economía regional y también el importante peso del sector en las exportaciones, señalando la oportunidad que la apertura de un mercado como la India puede tener para consolidar la internacionalización de las empresas industriales de Castilla-La Mancha, y ha llamado a aprovechar las oportunidades que abren los recientes acuerdos europeos con este mercado y con Mercosur.

"Aunque es verdad que no llueve a gusto de todos, podremos ampliar la presencia en esos mercados de sectores como el queso, el aceite y el vino, y también de nuestras grandes partidas industriales, sin renunciar a nuestra fuerte presencia en otros mercados, así como aprovechar la llegada de insumos a menor coste que redunde en una mejora de la competitividad de los principales sectores exportadores de la región", ha indicado Franco, que ha señalado que esta oportunidad se puso de manifiesto en la reunión, la pasada semana, del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles en Castilla-La Mancha.

Ante esta oportunidad, la consejera ha pedido que España juegue un papel esencial en la apertura de esos mercados, especialmente Mercosur, "y para ello debemos contar con un acompañamiento integral a las empresas de nuestra región por parte del Ministerio de Economía y del ICEX, al que vamos a sumar el del Gobierno regional a través de IPEX", recordando que el Instituto de Promoción Exterior va a desarrollar acciones directas de promoción en ambos mercados para sectores como el alimentario, el vino o el sector industrial a lo largo de este año.

Además, Patricia Franco ha demandado al Ministerio de Economía ampliar la vigilancia puesta en marcha sobre los mercados internacionales a raíz del contexto de inestabilidad, así como a la entrada regulada de productos procedentes de mercados exteriores, al comportamiento de las inversiones extranjeras, que a lo largo de los últimos meses se han resentido en el contexto europeo y también en el nacional, por lo que ha apelado a la necesidad de mantener el lazo estratégico con los grandes países inversores en España y también en Castilla-La Mancha.

A este respecto, ha remarcado la necesidad de que la Unión Europea refuerce también la inversión para la consolidación de las cadenas de valor industriales, haciendo especial mención a un sector como el de la automoción, donde la industria española puede perder su posicionamiento estratégico en la fabricación de componentes en un sector que es referencia industrial en España.