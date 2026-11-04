C-LM valora que la subida de octubre haya sido "más tenue" que otros años y destaca el número de afiliados

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. - JCCM

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado este miércoles la solidez de las cifras de empleo en el mercado de trabajo regional a lo largo de todo el año, ya que, pese que la estacionalidad negativa del mes de octubre tanto en paro como afiliación en la región, el dato de empleo es el tercero más alto de la serie para cualquier mes, tras julio y septiembre de este año.

En declaraciones a los medios en Toledo, Franco ha resaltado, además, que Castilla-La Mancha ha alcanzado en el mes de octubre el mayor dato de empleo afiliado de toda la serie para este mes, con 829.226 personas afiliadas, después de que se hayan creado más de 25.000 nuevos empleos en la región en los últimos doce meses.

"Octubre es un mes que tiene una estacionalidad negativa en el mercado de trabajo en la región y siempre ha subido el paro en este mes, aunque en esta ocasión lo ha hecho de manera más tenue que en otros años", ha indicado la consejera, que ha aludido a dos factores que influyen de manera directa en la estacionalidad negativa del mes de octubre.

Por un lado, el impacto que tradicionalmente ha tenido la campaña de la vendimia en las cifras de desempleo de octubre, un efecto que se ha reducido tras la pasada reforma laboral, y por otro, la huella que el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que está llevando a cabo el Gobierno de España en las listas de desempleo, ha informado la Junta en nota de prensa.

"El reto que tenemos es absorber a todas las personas que tomen parte en ese proceso de regularización", ha recordado la consejera, que ha señalado que ese impacto se deja sentir "en que hoy tenemos en Castilla-La Mancha, 4.900 personas extranjeras demandantes de empleo más que hace un año, lo que hace que este colectivo haya crecido en un 59% en doce meses".

La estacionalidad negativa de octubre en el mercado de trabajo de la región se sustancia también en la evolución intermensual de la afiliación a la Seguridad Social, que alcanza las 829.226 personas, con un descenso de 1.207 personas menos que en el mes anterior (0,15%), pero no afecta a la solidez de la creación de empleo en el último año, como ha resaltado.

"En los últimos doce meses, en Castilla-La Mancha se han creado 25.145 nuevos empleos y esto ha permitido que el dato de afiliación sea el más alto de toda la serie en un mes de octubre", ha indicado Patricia Franco, que además ha señalado el buen comportamiento del empleo afiliado a lo largo del año, "ya que el de octubre es el tercer mayor dato de toda la serie, con independencia del mes analizado, por detrás de julio y septiembre también de este año".