C-LM ve "irresponsable" la decisión sobre Doñana del Parlamento andaluz: "En la antesala de elecciones no cabe todo"

TOLEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha considerado este jueves "irresponsable" la decisión del Parlamento andaluz de continuar con la tramitación de la Proposición de Ley que regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, y ha avisado de que "en la antesala de elecciones no cabe todo".

"La responsabilidad pública nos debería hacer ser muy sensatos y responsables en las decisiones y no se puede adoptar cualquier medida por un puñado de votos", ha apuntado Escudero a preguntas de los medios tras la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento.

Así, ha indicado que el espacio natural de Doñana "no es propiedad de una provincia o de nadie sino patrimonio de todos los andaluces y todos los españoles", por lo que ha confiando en que "finalmente impere la sensatez, aunque lamentablemente ayer se diera el primer paso para aprobar lo contrario".

"No puedo compartirlo", ha incidido el consejero castellanomanchego, que ha asegurado que la decisión adoptada no les parece "sensata". "Todas las personas con sentido común evidenciamos que no hay precipitaciones y que hay episodios de sequía durante varios meses", ha declarado.

A su juicio, la decisión sobre Doñana es algo "totalmente incoherente" con la situación de sequía actual y "pone en riesgo un espacio natural protegido tan sensible y tan crítico a esos episodios como es el parque de Doñana".

Y en un momento, ha añadido, en el que el Gobierno ha convocado la Mesa para la Sequía la próxima semana, algo que ha agradecido en nombre del Ejecutivo castellanomanchego, y a la que la región acudirá "con la mejor disposición para proponer medidas".

TRASVASE

De otro lado, sobre el trasvase aprobado por la Comisión de Explotación de 27 hectómetros cúbicos de agua al Segura al certificar un nivel 2 en la cabecera del Tajo, ha vuelto a apelar al Gobierno a que se cambien "de una vez por todas las reglas de explotación, que están caducas" sin agotar el plazo de doce meses.

"El cambio climático nos tiene que hacer ver que el camino no es seguir aprobando trasvases", ha dicho, aunque se ha mostrado "muy satisfecho" del cambio que se ha producido en el contexto del trasvase y de las decisiones que está adoptando el Gobierno central, tras la modificación de las reglas de explotación, pasando de 38 hectómetros cúbicos a los 27 en el nivel 2.