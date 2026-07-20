C-LM ve probable que el incendio de La Mierla pueda saltar a CyL aunque aún se encuentra a varios kilómetros

Superficie forestal quemada durante el incendio forestal, a 19 de julio de 2026, en Muriel, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Los trabajos de extinción están siendo muy complicados debido a la fuerza del viento, que está empujando las llamas hacia - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de la Emergencia en La Mierla (Guadalajara), Juanjo Fernández, ha señalado que es "probable" que el fuego pueda saltar a Castilla y León, aunque de momento "se encuentra a varios kilómetros del borde de Comunidad Autónoma".

En declaraciones a los medios, ha indicado que ya se ha establecido contacto con el centro operativo de Castilla y León, en Valladolid, para advertir de esa posibilidad y empezar a trabajar de manera conjunta. Ya se incorpora personal de mando de la Junta de Castilla y León al puesto de mando para coordinar actuaciones conjuntas.

Recordando que el fuego ya rebasaría las 26.000 hectáreas, ha señalado que hoy ha crecido pero "considerablemente menos que en los días anteriores". Se supera ya los 100 kilómetros de perímetro y alrededor de 1.200 personas han sido evacuadas.

De momento no hay constancia de viviendas afectadas, pero el Gobierno regional no cuenta con un reporte y una evaluación de este tipos de daños.

La situación "está lejos de hablar de perímetro controlado pero sí hay algunos sectores se encuentran estabilizados", ha afirmado este experto.

Tras centrar la estrategia en defender las poblaciones, este lunes "es el primer día" que los efectivos han empezado "a ir al ataque".

El incendio de La Mierla concentra su actividad en el norte del incendio, por la zona en los alrededores de Atienza, ha remarcado Fernández.