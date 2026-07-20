Seis municipios más confinados y uno evacuado debido a la evolución del incendio de La Mierla (Guadalajara)

Varias personas trabajan en el Puesto de Mando Avanzado, a 20 de julio de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en un plan de contención para frenar el avance de las llamas en la zona de Atien - Ramón Comet - Europa Press

GUADALAJARA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Emergencias en el incendio de La Mierla (Guadalajara) ha establecido nuevos confinamientos y evacuaciones debido a su evolución en la tarde de este lunes. Se evacúa la localidad de Alpedroches y se confinan los municipios de Hijes, Miedes de Atienza, Casillas, Bochones, Romanillos de Atienza y Bañuelos de Atienza.

Así lo ha trasladado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha en un mensaje en X, recogido por Europa Press.

Además se corta la carreteras CM-110 de Atienza a Campisábalos y CM-1001 a Congostrina, y también las carreteras CM-1005 y GU-145 de Casillas a Bochones.

Trabajan en el lugar 29 medios aéreos, 57 medios terrestres y 379 efectivos.