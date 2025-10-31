C-LM, tras la visita de Morán, sigue exigiendo que se modifiquen de "una vez" por todas las reglas de explotación

TOLEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha señalado, tras la visita este jueves del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en Ciudad Real, que aunque se han producido cambios sustanciales en las reglas de explotación en relación al trasvase Tajo-Segura, "no es suficiente", y por ello ha seguido exigiendo que "se modifiquen de una vez por todas" estas reglas.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, tras señalar Morán este jueves que se está cumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo sobre el trasvase Tajo-Segura, aunque no puso fecha sobre la aprobación definitiva de las nuevas reglas, la consejera castellanomanchega ha señalado que son declaraciones que "hay que matizar".

"Ha habido cambios. Que se haya conseguido que en la planificación hidrológica se hayan incorporado caudales ecológicos e incluso se haya incorporado el Tajo medio, ya es un avance muy importante", ha afirmado Gómez. Sin embargo, "no es suficiente", ha advertido, ya que "hay que cambiar la estrategia de cómo se deben acometer los trasvases pensando fundamentalmente en el cambio climático".

Las reglas de explotación no están adaptadas al cambio climático, ha remarcado la consejera, añadiendo que con las actuales "sí se puede trasvasar ese agua", pero "mañana puede que entremos en niveles de emergencia por sequía y por lo tanto no se pueda trasladar", ha explicado.

"Todavía queda trabajo por hacer, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos apoyando al Gobierno de España para que pueda modificar con garantías esas reglas de explotación, presentándole propuestas técnicas que creemos pueden ayudar a esa toma de decisiones y esperamos que eso sea ya", ha asegurado.

Tal y como ha recordado Gómez, pasados todos los plazos, esta planificación hidrológica "no puede retrasarse ni un minuto más", porque la región hoy tiene "esta capacidad hídrica favorable", pero esto puede ser "un espejismo", y puede que no cuente con esa capacidad, para lo que tiene "que estar" preparada.

El Gobierno regional entiende que el Estado necesita un "tiempo prudencial" para digerir las propuestas técnicas por parte de la Junta para ayudar a alumbrar estas nuevas reglas, pero este tiempo es "escaso".

Finalmente, la consejera del ramo ha remarcado que el presidente regional, Emiliano García-Page, ejercerá la "presión necesaria para que esto se resuelva ya", en el encuentro que se tiene que producir "más pronto que tarde" con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.