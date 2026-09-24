C-LM ya trabaja para que la futura planta de wolframio de Puertollano sea declarada proyecto estratégico por la UE

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, en la reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Irlanda. - JCCM

CIUDAD REAL 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha avanzado que la Junta ya trabaja para que la planta de wolframio, que se instalará en Puertollano y creará más de 200 empleos, sea declarada proyecto estratégico por la UE. Así lo ha confirmado en el marco de la reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Irlanda y en la que ha participado el presidente regional, Emiliano García-Page.

"Estamos haciendo gestiones en este momento para mantener un encuentro al máximo nivel directamente con el vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de las materias primas que son estratégicas, con ocasión del anuncio que realizaba el presidente García-Page la semana pasada para que en Puertollano se desarrolle la planta de procesado y refinado del wolframio que se va a producir en la mina de Abenójar", ha explicado el vicepresidente segundo.

Así, José Manuel Caballero ha incidido en que para el Gobierno de Castilla-La Mancha esta planta es fundamental que "esta planta, que va a suponer 200 empleos en Puertollano, tenga la consideración y el reconocimiento de las instituciones europeas como proyecto estratégico". El vicepresidente segundo ha explicado que "eso permitirá a los inversores, a los promotores y a los empresarios acceder a más ayudas, a mejores subvenciones y permitirá también que este proyecto tenga una demisión y una protección europea".

Desde esta reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones, José Manuel Caballero ha puesto el acento en que "estamos hablando de que en estos momentos hay en Europa una ley que protege todo lo que tiene que ver con las materias primas esenciales y el wolframio, que se va a extraer en la mina de Abenójar y que se va a procesar en Puertollano, lo es". Por este motivo, Caballero ha recordado que el proyecto minero ya fue reconocido como tal y ahora "necesitamos esta declaración de proyecto estratégico también para la planta de procesado y de tratamiento del wolframio en Puertollano que generará empleo y desarrollo económico".

"Esta ha sido una reunión del Comité Europeo de las Regiones muy centrada en los temas locales y, sobre todo, en las posibilidades de vida en las zonas rurales y, en esta materia, nosotros defendemos claramente, y lo practicamos en Castilla-La Mancha, el derecho de las personas a vivir en su pueblo y a tener oportunidades de desarrollo, de bienestar y a tener buenos servicios", ha explicado Caballero. Además, ha remarcado que se debe "apostar por que haya oportunidades de empleo, que haya industrias para garantizar el derecho a vivir donde cada uno quiera".

COMISIÓN NAT DEL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Por otro lado, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha señalado que desde el Gobierno regional ya se están ultimando los detalles para la comisión NAT. Por primera vez Castilla-La Mancha va a acoger la semana que viene una reunión de la Comisión NAT "y es fruto también del resultado del trabajo que hace el presidente García-Page, el vicepresidente segundo y el Gobierno regional cuando tenemos la oportunidad, como es el caso ahora en Irlanda, de participar en los foros europeos y donde tenemos un liderazgo que da sus frutos", ha señalado.

La agenda tendrá lugar el día 1 en Tomelloso y Campo de Criptana y el día 2 en Toledo, en San Pedro Mártir. Además, Nazareth Rodrigo ha confirmado que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, participará en este foro europeo en uno de los temas y de debates de la agenda de la comisión NAT sobre incendios forestales. "Podremos contar qué es lo que hace Castilla-La Mancha, ponerlo de ejemplo y poner sobre la mesa también las dificultades que afrontamos las regiones para resolver todo lo que tiene que ver con circunstancias complicadas como este caso", ha afirmado.

Tal y como ha explicado Nazareth Rodrigo, la comisión NAT de Recursos Naturales del Comité Europeo de las Regiones se va a celebrar en Castilla-La Mancha y va a contar con la participación de más de un centenar de representantes de otras regiones de Alemania, Francia, Italia, Portugal, República Checa o Hungría". Así, ha remarcado que "vamos a tener la oportunidad de hablar de temas que tenemos en común y que nos preocupan a todas las regiones y de que Castilla-La Mancha demuestre todo lo que se está haciendo en la región y que en muchos casos es ejemplo para otras regiones con problemáticas o con circunstancias similares".