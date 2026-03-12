Lourdes Solís presenta este viernes en Alovera '¡He dicho que NO!', un cuento infantil para hacer frente al bullying

La autora afincada en Guadalajara, Lourdes Solís, con la edición de su libro. - MARÍA DEL PILAR LECETA

GUADALAJARA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora madrileña afincada en Guadalajara Lourdes Solís ha publicado '¡He dicho que NO!', un cuento infantil que aborda el acoso escolar y la importancia de aprender a poner límites desde la infancia a través de una historia narrada con rima y ritmo pensada para la lectura en familia.

El libro, editado por Babidi-bú, se presentará oficialmente este sábado 14 de marzo a las 12.00 horas en la Casa de la Cultura de Alovera, en un acto abierto al público en el que la autora dará a conocer una obra que pretende ayudar a los más pequeños a comprender valores como el respeto propio y hacia los demás.

En '¡He dicho que NO!', Solís utiliza una narrativa rimada y cadenciosa para acercar a los niños una temática tan delicada como el bullying.

La historia invita a los menores a reconocer situaciones de abuso y, sobre todo, a desarrollar herramientas emocionales para defenderse y decir "no" cuando sea necesario.

"Es un cuento para aprender a poner límites, a respetar a los demás y también a respetarte a ti mismo", explica la autora a Europa Press, quien ha optado por un formato literario dinámico que, según señala, facilita que los niños interioricen el mensaje mientras disfrutan de la lectura.

Aunque la editorial sitúa el libro en una franja de edad entre los seis y los nueve años, Solís defiende una visión más flexible de la literatura infantil.

En su opinión, cada niño madura a un ritmo diferente y, si el contenido se presenta de forma adecuada, puede compartirse incluso desde edades más tempranas.

"Para mí la lectura no tiene una edad fija; si el niño está preparado, puede disfrutar del cuento perfectamente", sostiene.

La obra salió a la venta el pasado 9 de marzo y está disponible en librerías y en la plataforma Amazon, aunque por el momento únicamente en formato físico.

Una historia para leer en familia Más allá de la lectura individual, la autora concibe sus cuentos como un espacio de encuentro entre padres e hijos.

"Son historias pensadas para que las familias las lean juntas, para que puedan hablar de los valores que transmiten y compartir un momento bonito", explica.

El interés de Solís por la literatura infantil está profundamente ligado a su experiencia personal y profesional.

Nacida en Madrid y residente desde hace años en el Corredor del Henares, la joven escritora reconoce a sus 33 años que escribir para niños le permite conectar con su "niña interior" y transmitir emociones y aprendizajes.

¡He dicho que NO! es el segundo libro de la autora tras La jaula del corazón, publicado en octubre de 2024 también con la editorial Babidi-bú.

Durante la entrevista, la autora también reflexiona sobre el papel de la lectura en una sociedad dominada por lo digital.

A su juicio, el ritmo acelerado de consumo de contenidos puede afectar a la relación de los jóvenes con los libros.

Por ello, insiste en el papel fundamental de las familias para mantener vivo el hábito lector desde la infancia.

"Leer aporta conocimientos, habilidades y valores que son fundamentales para la vida. Es importante seguir fomentándolo para que no se pierda", subraya.

Con '¡He dicho que NO!', Lourdes Solís apuesta por una literatura infantil comprometida con los retos sociales actuales y por un formato cercano que combina entretenimiento y educación emocional, con el objetivo de que los niños aprendan desde pequeños algo tan esencial como defender su propio espacio.