Luis Pastor encabeza el VII Festival de Cantautores de Talavera que arranca este viernes

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, ha presentado este miércoles en rueda de prensa junto al cantautor talaverano Javier Ahijado el VII Festival de Cantautores de Talavera de la Reina, que tendrá lugar los días 20 y 21 de febrero en el Teatro Victoria, a partir de las 20.30 horas.

Según informa el Consistorio, la primera jornada del VII Festival de Cantautores, el viernes , 20 de febrero, a partir de las 20.30 horas, contará con las actuaciones en directo de los cantautores La Lola Connection, Samu del Río y Ana Orenga canta a Manuel Carrillo, y tendrá un precio de entrada de cinco euros.

La segunda jornada se desarrollará también desde las 20.30 horas en el Teatro Victoria, con Luis Pastor como protagonista, y tendrá un precio de entrada de diez euros.

Podrás comprar tu entrada desde la página web: unientradas.es o de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas en las taquilla del Teatro Victoria.