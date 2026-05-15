Este lunes se publican las ayudas dirigidas a financiar proyectos impulsados desde de los consejos locales de Igualdad

La consejera de Igualdad, Sara Simón - JCCM

GUADALAJARA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha anunciado la publicación, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del próximo lunes, 18 de mayo, de la convocatoria de subvenciones que el Instituto de la Mujer pone a disposición de todos los consejos locales de Igualdad o de la Mujer para financiar sus proyectos y su labor de asesoramiento.

La partida global de dicha convocatoria, dirigida a financiar gastos computables al ejercicio 2026, asciende a los 52.000 euros, con ayudas por proyecto que en ningún caso excederán a los 1.800 euros, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Simón ha puesto en valor "el inmenso esfuerzo y trabajo" que algunos ayuntamientos de la región realizan junto a colectivos de mujeres en el seno de estos órganos, creados y configurados para articular políticas de igualdad.

"Los consejos locales de Igualdad o de la Mujer son espacios fundamentales donde las asociaciones tienen la capacidad de asesorar y orientar las políticas locales para que las mujeres estemos presentes en todos los ámbitos de la sociedad y también para favorecer nuestro empoderamiento y nuestra participación en la toma de decisiones, en el ámbito público y en el ámbito privado", ha asegurado la consejera.

Tal y como ha explicado Simón, los distintos gobiernos de Emiliano García-Page han destinado 353.800 euros a financiar 256 proyectos impulsados desde los Consejos Locales de Igualdad, "especialmente en el mundo rural, "donde estas políticas se traducen también en desarrollo, en oferta cultural, de ocio o formativa y por tanto en vida y vanguardia para nuestros pueblos".

Simón ha hecho estas declaraciones durante su visita a las nuevas instalaciones del centro de la mujer de Villanueva de la Torre, gracias a una inversión del Ayuntamiento de la localidad, cuya alcaldesa, Sonsoles Rico, ha acompañado a la consejera y a la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López.

Durante la atención a los medios, la titular de Igualdad ha recordado que el próximo año la Red de Centros de la Mujer volverá a crecer para incorporar un nuevo centro en Brihuega (Guadalajara) y otro en Tragacete (Cuenca).