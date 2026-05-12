Luz verde a la ampliación del parque Puy du Fou en Toledo por valor de 230 millones con la inclusión de tres hoteles

Gala de Entrega del II Premio Literario Puy du Fou España, en el parque Puy du Fou España, a 24 de abril de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Los Premios de Literatura de Puy du Fou España son un certamen nacional que reconoce relatos históric - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la ampliación del Proyecto de Singular Interés del parque temático Puy du Fou en Toledo, que incluye el proyecto de tres hoteles, por un valor de más de 230 millones de euros, y va a permitir la creación de 500 nuevos puestos de trabajo.

Tal y como ha informado en rueda de prensa el consejero de Fomento, Nacho Hernando, de esta inversión, 47 millones de euros se destina al proyecto de los hoteles y 186 millones de euros para nuevos espectáculos.

Se incluyen además nuevos edificios de uso educativo, puesto que el parque se ha planteado construir un centro de Educación Infantil a disposición de sus trabajadores, y también se construirán aulas de formación.

Serán 450 habitaciones en tres establecimientos hoteleros dentro del parque.

CEMENTERIO DE ANIMALES

Respecto a la denuncia de extrabajadores de Puy du Fou alertando de un cementerio de animales dentro del parque, Hernando ha señalado que la Junta no ha tenido ninguna denuncia al respecto.

Hernando ha indicado que la retirada de cadáveres de los animales y todas las comprobaciones que se han hecho "concuerdan con la más absoluta legalidad". "No ha habido denuncia ni ante los juzgados ni ante la autoridad medioambiental ni tampoco en materia zoológica ante la Comunidad autónoma".

Todos los papeles "están en regla, pero no solamente desde hoy, sino desde siempre", ha incidido el consejero.