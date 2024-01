Maestre destaca la agenda del PSOE centrada en mejorar la vida de la gente y en el avance en derechos

TOLEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha destacado hoy que la agenda socialista está centrada en mejorar la vida de la gente, lo que pasa por trabajar en impulsar los servicios públicos y el crecimiento económico, y también por el avance en valores y derechos para la ciudadanía.

Maestre se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas durante su participación en la Convención Política del PSOE que se está celebrando en A Coruña, a la que ha acudido una delegación de los socialistas castellanomanchegos conformada por un centenar de personas, entre ellos, representantes al Comité Federal del partido, delegados, diputados y senadores e invitados, ha informado el PSOE en nota de prensa.

La dirigente socialista ha explicado que, durante esta cita, los socialistas de Castilla-La Mancha "estamos trabajando intensamente en la profusión de ideas" sobre "los asuntos que verdaderamente importan a la gente" y sobre cómo hacer frente "a los retos que tenemos por delante, a las tareas que tenemos en esta agenda política".

"Y sobre las amenazas que se ciernen con esta situación que tenemos en España, también en otras partes del mundo de extrema polarización y de riesgo cierto de retrocesos democráticos que viene oficiado por los partidos de la derecha", ha apuntado.

A este respecto, ha considerado que esta situación "la vemos en España porque no hace falta salir muy lejos para ver el estado de crispación que hay, que siempre coincide cuando no gobierna el PP que siempre rechaza la voluntad de los ciudadanos", lo que ha reflexionado que "parte de una situación de no aceptación de las reglas del juego democrático".

No obstante, ha recalcado que "mientras ellos gritan, insultan, mientras ellos pretenden dividir a la sociedad, nosotros nos centramos en lo que importa a la gente".

Maestre ha recordado que "hace unos días, el CIS decía que los ciudadanos están muy preocupados y muy comprometidos con la calidad democrática, con mirar y hablar de las cosas que les afectan en su vida real, la economía, el Estado del Bienestar, los servicios públicos, seguir creciendo como sociedad en derechos y también en recursos".

Y ha asegurado que "en eso estamos también los socialistas de Castilla-La Mancha y vamos a seguir trabajando también de forma activa en este importante foro del PSOE" para atender "las necesidades y, ante todo, los anhelos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de España".

"Lo vamos a hacer hablando de cómo mejorar la economía de los ciudadanos, de cómo mejorar el empleo, de cómo mejorar el acceso a la vivienda, de cómo mejorar los servicios públicos, sanitarios, de bienestar social, educativos, y cómo también contribuir a un avance en valores y derechos de los ciudadanos españoles y de la región", ha incidido.