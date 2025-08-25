Mara Torres presenta el 19 de septiembre en la Biblioteca de C-LM su último libro 'Recuérdame bailando'

Cartel de la presentación del libro de Mara Torres presenta su último libro 'Recuérdame bailando'. - BIBLIOTECA DE C-LM

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Mara Torres va a presentar el 19 de septiembre en la Biblioteca de Castilla-La Mancha de Toledo su último libro 'Recuérdame bailando', en el que rinde homenaje a su hermana Alicia para tratar de entender las razones que la llevaron al suicidio.

'Recuérdame bailando' es el libro más personal de la autora, una novela que es una poderosa reflexión sobre el duelo, la salud mental y el amor incondicional entre hermanas.

Torres ha desarrollado su trayectoria profesional en la Cadena SER, donde dirigió el programa 'Hablar por hablar' (2001 y 2006). De ahí pasó a TVE para presentar 'La 2 noticias', que llegó a cosechar más de ciento cincuenta galardones.

Su primera novela, 'La vida imaginaria', fue finalista del Premio Planeta 2012. Ahora presenta y dirige 'El faro', en la SER, un programa de referencia con el que ha ganado el Premio Ondas, la Antena de Oro y el Premio de Periodismo Miguel Delibes.

La cita será en la sala de conferencias de la biblioteca, a partir de las 19.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.