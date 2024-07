María José Llergo impacta al público de Estival Cuenca con su 'Ultrabelleza'

CUENCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Estival Cuenca ha acogido este jueves la actuación de la cantante cordobesa María José Llergó, en su tercera participación en el festival musical veraniego de la capital conquense, en esta ocasión para ofrecer su último trabajo 'Ultrabelleza'.

María José Llergo ha vuelto a hacer suyo el escenario Solán de Cabras del Parador de Cuenca a sabiendas que, semanas antes del inicio del ciclo musical, su último álbum 'Ultrabelleza' había sido reconocido como el mejor trabajo folclórico del año por la Academia de la Música Española, según ha informado la organización del festival por nota de prensa.

Con anterioridad a su puesta en escena, la cordobesa ha recibido de manos del director de Estival Cuenca, Marco Antonio de la Ossa, el premio José Luis Perales, galardón que reconoce la labor musical y la proyección de jóvenes talentos menores de 30 años.

Enlazando temas de su último trabajo como el que da nombre al mismo, 'Superpoder', 'Juramento', 'Malahe' o 'Novix', con composiciones anteriores como 'Me miras, pero no me ves' y 'a través de ti', Llergo ha completado un magnífico repertorio con los sentimientos a flor de piel en cada canción en interludio.

En la recta final del concierto, ha provocado el momento más emotivo de la noche, interpretando el tema 'Pena, penita, pena' a pie de escenario y entre el público, otorgando el micrófono en momentos puntuales a dos de las asistentes a Estival Cuenca.

Un momento cercano, cargado de sentimiento y que se ha fusionado con la multitud de aplausos que recibió la cantante al término de la pieza.

En definitiva, un concierto de los que no se olvidan y que dejan huella, tal y como lo hizo en su debut en 2021 y que deja pasado a los dos últimos días de Estival Cuenca, con sendos espectáculos que grandes números para recibir este viernes al cantaor flamenco Israel Fernández y el sábado y último día, a Salvador Sobral.