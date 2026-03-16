Este martes se abre el plazo de solicitud del programa 'Dipualba Responde-Inversiones'

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ALBACETE 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

A partir de este martes, 17 de marzo, y hasta el 30 de septiembre, ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia con menos de 20.000 habitantes de la provincia de Albacete podrán presentar solicitudes al programa 'Dipualba Responde-Inversiones' para el ejercicio 2026.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Albacete ha publicado este lunes la convocatoria del programa destinado a financiar la creación o mejora de infraestructuras municipales y la adquisición de bienes inventariables.

Según recuerda en nota de prensa la Diputación, con este programa son los propios responsable municipales de los distintos ayuntamientos quienes han decidido la priorización de las inversiones según sus necesidades reales, redactando los proyectos, y contratando y dirigiendo las obras directamente.

El reparto definitivo convenido por los consistorios para 2026 en la línea de Inversiones alcanza un montante de 8.094.639 euros.

La convocatoria de 2026 aspira a superar el balance del ejercicio anterior, que cerró con cifras que avalan el éxito del formato: en 2025 se financiaron 197 actuaciones con más de 6,25 millones de euros comprometidos en la línea de inversiones. El programa global de 2025 estuvo dotado con 9.793.000 euros (5,65 millones para inversiones generales, 685.000 euros para pedanías y 3,45 millones para gasto corriente).

Desde la Institución provincial indican que, además del impacto en los servicios, este programa es un motor de empleo rural. "Los datos de la pasada edición muestran que más de dos tercios de la inversión ejecutada se quedó en empresas de la provincia, beneficiando a pymes del sector de la construcción y los servicios locales".

TRAMITACIÓN TELEMÁTICA

La tramitación será exclusivamente telemática a través de la sede electrónica de la Diputación (www.dipualba.es). Los municipios con una asignación inferior a 50.000 euros podrán presentar hasta cuatro proyectos, mientras que los que superen esa cifra tendrán un límite de seis.

La Diputación garantiza la resolución de cada solicitud en el plazo máximo de un mes y abonará anticipos a las entidades locales una vez resuelta cada fase.

Asimismo, la cofinanciación municipal requerida será del 0% en los municipios más pequeños para las inversiones prioritarias como agua, amianto o alumbrado.

Los ayuntamientos tendrán como fecha límite el 15 de febrero de 2027 para justificar los trabajos, cuyas facturas no podrán exceder el 31 de diciembre de 2026.