Este martes se podrán solicitar ayudas para fomentar actividades culturales en áreas rurales en C-LM

Archivo - El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Amador Pastor. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará más de 300.000 euros a fomentar la actividad cultural en las áreas rurales de la región a través de una nueva convocatoria de subvenciones que se publicará este lunes, 7 de septiembre, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha señalado que esta convocatoria estará dirigida tanto a entidades locales de Castilla-La Mancha y organismos pertenecientes a su sector público institucional como a personas jurídicas privadas, con y sin ánimo de lucro, y personas físicas trabajadoras por cuenta propia.

Amador Pastor ha destacado que estas ayudas "son una herramienta más para garantizar que la cultura llegue a todos los rincones de Castilla-La Mancha" al tiempo que ha subrayado el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con "hacer de la cultura un elemento de cohesión territorial, dinamización social y generación de oportunidades en nuestros pueblos", ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

La convocatoria permitirá financiar hasta el 80% de los gastos subvencionables de cada proyecto, con ayudas que deberán situarse entre un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 30.000 euros por proyecto.

El plazo para presentar las solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOCM. En concreto, permanecerá abierto desde el 8 hasta el 21 de septiembre de 2026.

Los proyectos objeto de estas subvenciones deberán desarrollarse a partir del 1 de junio de 2026 y finalizar antes del 15 de julio de 2027.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha puesto en valor la trayectoria de estas políticas de apoyo a la actividad cultural fuera de los grandes núcleos urbanos. Desde el año 2022, las diferentes convocatorias vinculadas al impulso y diversificación de la oferta cultural y al fomento de la actividad cultural en las áreas rurales han beneficiado a 90 entidades, con una inversión total de más de 2,45 millones de euros.

En concreto, en 2022 y 2024 se concedieron más de 2 millones de euros a 70 entidades con cargo a fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; y en la convocatoria de 2025, con fondos estatales, se concedieron 434.679 euros a 20 beneficiarios.

Amador Pastor ha señalado que estos datos reflejan "una apuesta continuada por democratizar el acceso a la cultura y apoyar a quienes generan programación, proyectos y actividad cultural desde nuestros pueblos".

"Queremos que vivir en el medio rural no suponga tener menos oportunidades para acceder, participar o crear cultura. Al contrario, queremos aprovechar todo el talento, el patrimonio y la capacidad creativa que existe en nuestros municipios para seguir generando actividad y vida en ellos", ha concluido el consejero.