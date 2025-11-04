Martín Lapeña será el secretario general del PP de Cuenca y Raquel Oliver la portavoz. - INSTAGRAM MARTÍN-BURO

CUENCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial y teniente alcalde de Sisante Martín Lapeña Lafuente será el nuevo secretario general del PP de Cuenca, según ha desvelado el presidente de la Junta Gestora del PP de Cuenca, José Martín- Buro, a través de las redes sociales.

Martín-Buro ha destacado del edil sisanteño su "talento político" y su "capacidad de trabajo" que representa "la vocación de servicio público y la frescura que deben caracterizar a nuestro partido".

Del mismo modo, el presidente del PP conquense va a proponer como portavoz del PP a Raquel Oliver, diputada provincial y alcaldesa de Beamud.

"Su experiencia y valía estarán al servicio de la militancia de este gran partido", ha destacado Martín-Buro.

El resto de componentes de la nueva Ejecutiva Provincial del PP tras la marcha de Benjamín Prieto, presidente durante los últimos trece años, se desvelará este martes en la primera reunión de la junta gestora de los 'populares' conquenses.