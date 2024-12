Más de 120 efectivos participan en el simulacro general del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 11 (EUROPA PRESS)

Más de 120 efectivos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, servicios sanitarios y técnicos de seguridad han participado en la mañana de este miércoles en el simulacro general del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP) que se ha desarrollado en la empresa Air Liquide, situada en el complejo industrial, y que ha vuelto a activar las ocho sirenas de aviso a la población, al igual que el sistema Es-Alert de aviso masivo por SMS a todos los móviles que las antenas de telefonía detecten en la zona.

Así lo ha avanzado este miércoles el vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, en declaraciones a los medios momentos antes del inicio de unas actuaciones que, a su juicio, evidencian la "importancia y eficacia" de la colaboración institucional y la necesidad de "mantener al margen de la polémica política" la gestión de la seguridad ciudadana.

Según ha explicado Alberto Aliaga, responsable de las instalaciones de Air Liquid, el ejercicio ha consistido en el simulacro de un incidente por fuga de gas tóxico inflamable tras el choque de un bloque de hidrógeno durante una maniobra de descarga en un camión. Así, en este supuesto, el golpe de uno de los bloques provoca un dardo de fuego por rotura de uno de los grifos que se expande a los bloques colindantes. En este primer escenario se han simulado dos primeros heridos por quemaduras, aunque el episodio se ha agravado hasta el requerimiento de los bomberos del servicio de emergencias del propio complejo, dos de ellos afectados a su vez por otra explosión.

Al mismo tiempo se ha abordado otra fase de coordinación con recursos externos con la activación del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano. En este momento han tenido lugar ensayos de bloqueos de carreteras, avisos a la población y despliegue de soporte sanitario. También se han puesto en funcionamiento las ocho alarmas instaladas en el casco urbano, así como el envío de mensajes de aviso y sonidos de alerta a la población mediante la telefonía móvil.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, se ha mostrado satisfecho tras constatar la "eficacia y profesionalidad" de los servicios de emergencias, así como de los resultados de la "magnífica colaboración" entre las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este contexto se ha reafirmado en el esfuerzo del Gobierno de Castilla-La Mancha para invertir en protección a la ciudadanía con más recursos económicos, mejores profesionales y más formación cualificada. Caballero ha recordado que Castilla-La Mancha ha triplicado el presupuesto dedicado a la Protección Ciudadana desde que el presidente Emiliano García-Page llegó al gobierno, ya que el borrador del presupuesto regional para el ejercicio 2025 establece más de 15 millones de euros a la protección frente a emergencias, un 5% más que el año anterior.

"Con ello, por ejemplo, se dota de mejores medios a las más de 240 agrupaciones de Protección civil de la región, con más de 4.000 hombres y mujeres voluntarios, se mejora la formación de policías locales, la dotación del servicio 112 o se siguen construyendo infraestructuras como el nuevo edificio del 112 y una escuela de formación de Protección Ciudadana, además de la participación de la Junta en más de una veintena de planes especiales de situaciones de emergencia con protocolos bien definidos de actuación", ha explicado.

En todo caso, Caballero ha advertido de que conviene "no hacer política en estos asuntos de protección ciudadana, ni discutir de forma partidista, ya que debe estar por encima del interés electoral". "En Castilla-La Mancha estamos muy orgullosos de la profesionalidad de todos los agentes implicados y la inversión se realiza simplemente con el objetivo de que no falten recursos aunque no sea necesario utilizarlos", ha añadido.

De su lado, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha agradecido la participación e implicación de las diversas administraciones para llevar a cabo con éxito el simulacro de emergencia. El regidor ha destacado el valor del Plan de Emergencia Exterior, del que Puertollano fue pionero, que cuenta con el respaldo de un convenio firmado entre las administraciones públicas y las empresas del complejo petroquímico para afrontar posibles situaciones de riesgo y garantizar la seguridad ciudadana.

"Es un día en el que se coordinan todas las administraciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las empresas del complejo petroquímico y el conjunto de la ciudadanía, dando ejemplo de cooperación para demostrar que están a punto todos los medios necesarios para actuar en caso de emergencia", ha concluido.

En el transcurso del simulacro se han desplegado efectivos de distintos grupos de acción: Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, UME, Protección Civil, Sescam, Cruz Roja y bomberos de Sesema (Repsol), Infocam y Emergencia 1006, además de personal de intervención de Repsol y del Servicio de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades.