Más de 2.500 personas han participado ya en las experiencias de los castillos de Toledo, este sábado en Oropesa

TOLEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo, a través de su Departamento de Turismo, ha celebrado este sábado el primer turno de la experiencia correspondiente a noviembre del programa '12 meses, 12 experiencias', que en esta ocasión tiene como escenario el Castillo de Oropesa.

Un total de 240 personas han participado en esta jornada, que vuelve a poner de manifiesto el compromiso de la institución con la promoción del patrimonio histórico y cultural de la provincia, acercando la historia, la música y la gastronomía a los visitantes.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, junto a los diputados provinciales Pablo Barroso, Pedro Díaz y Tita García, el alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, y alcaldes de la comarca, han acompañado a los participantes durante el desarrollo de las actividades en el turno de mañana, destacando Romera "la importancia de este programa como ejemplo del compromiso de la institución provincial con el turismo sostenible y la difusión del patrimonio".

Según ha informado la Diputación en un comunicado, Romera ha subrayado que "es la jornada 11 de los '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', que Diputación provincial ha querido hacer este año de manera especial por toda la provincia", y ha avanzado que "esta experiencia va a continuar el año que viene. Hoy es el penúltimo de los 12 castillos, pues acabamos en diciembre en Almonacid". También ha anunciado que el castillo de Oropesa volverá a ser protagonista en 2026.

Por su parte, el alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, ha querido agradecer a la Diputación y a los técnicos de la Institución que hayan elegido Oropesa para participar de este proyecto, afirmando que "esta iniciativa pone en valor toda nuestra cultura y nuestro patrimonio. Creo que es importante dar a conocer todos los monumentos que tenemos en nuestra provincia; siempre respetando el pasado, pero siempre mirando al futuro".

ACTIVIDADES

La actividad ha comenzado a las 11.00 horas con una visita teatralizada por el interior del castillo y su villa medieval, amenizada con música medieval a cargo de la Asociación Musical Veritas Nostra de Oropesa. Tras el recorrido, los asistentes han disfrutado de una cata de vinos y maridaje dirigida por la sumiller Isabel Peces junto a Mocca Catering by Valentín, de Talavera de la Reina, con la actuación del grupo La Triunvirata.

El segundo itinerario de este domingo, también para 80 personas, incluirá una visita guiada por la localidad y el interior del castillo a cargo de la técnico y guía oficial de la oficina de turismo de Oropesa, seguida de una cata de vinos y maridaje ofrecida por Delerio Res, con música del guitarrista Iván Goncharuck de la Asociación Momentum String de Toledo.

El pase de tarde contará con dos itinerarios para un total de 80 personas, 60 en el primer pase y 20 en el segundo, abiertos a la participación de menores de 18 años y familias. El primer itinerario de tarde, para 60 personas, comenzará a las 16.00 horas con un taller de elaboración artesanal de jabones 'Jabón de Reyes', impartido por Ana de Castilla de Santa Cruz del Retamar.

El segundo itinerario de tarde, para 20 personas, incluirá un taller de diseño y confección textil musicalizado 'Crea tu Limosnera Aromática', a cargo de Tamara Hernández de Fuensalida y acompañado de la música de Ivan Goncharuck. Ambos grupos se unirán a las 17.15 horas para disfrutar de una visita teatralizada con música medieval que cerrará la jornada.

Las próximas experiencias del programa se anunciarán, como es habitual, en las webs www.turismoprovinciatoledo.es y www.diputoledo.es.