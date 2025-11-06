Más de 350 asistentes exploran en Ciudad Real el futuro de la inteligencia artificial en las empresas

CIUDAD REAL, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pabellón ferial Ifedi de Ciudad Real ha acogido este jueves la primera edición del Mancha Summit, un evento que ha reunido a más de 350 asistentes entre empresarios, instituciones, estudiantes y expertos del ámbito tecnológico, que nace con el objetivo de posicionar a Castilla-La Mancha como un referente nacional en innovación, tecnología y talento digital.

La cita, impulsada por los emprendedores Milton García y Noelia Sierra, ha abordado cuestiones clave como la implementación de la inteligencia artificial en las empresas, los procesos de transformación digital y los retos que supone la convivencia intergeneracional en un contexto de cambio tecnológico acelerado.

"Queremos poner a Castilla-La Mancha en el mapa como un centro neurálgico nacional, con una gran cantera de jóvenes talentos y empresas tecnológicas", ha explicado Noelia Sierra, cofundadora y coordinadora del evento, quien ha destacado el éxito de convocatoria y el "lleno completo" alcanzado en el Ifedi.

Por su parte, Milton García ha subrayado que Mancha Summit "hacía falta en la región" y que la respuesta del tejido empresarial ha sido "impresionante", al tratarse de un evento de pago que ha contado incluso con la participación de institutos y jóvenes que han querido asistir "por el interés y la calidad de los contenidos".

El programa cuenta con ponentes de referencia nacional en liderazgo e innovación y ha permitido el intercambio de experiencias y sinergias entre empresas tecnológicas, emprendedores y profesionales del sector.

Los organizadores confían en que esta primera edición sea el punto de partida de un encuentro anual que continúe consolidando a Castilla-La Mancha como tierra de talento digital.

APOYO INSTITUCIONAL

En la inauguración de la cita ha estado presente la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, quien ha felicitado a los impulsores del Mancha Summit por haber logrado reunir a más de 350 participantes en una cita centrada en el talento joven, la tecnología y la innovación.

"Hace falta gente como ellos, capaz de tender puentes entre lo público y lo privado. Castilla-La Mancha tiene mucho que decir en materia de tecnología y talento", ha concluido.

También han participado en la inauguración de Mancha Summit la vicepresidenta segunda de la Diputación de Ciudad Real, Sonia González, y la concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ciudad Real, Yolanda Torres, quienes han destacado la importancia de que Ciudad Real se consolide como punto de encuentro del emprendimiento y la innovación tecnológica.