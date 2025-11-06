La Junta lanzará este mes una nueva convocatoria de ayudas a la digitalización empresarial por tres millones de euros

CIUDAD REAL, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional publicará a finales de noviembre una nueva convocatoria de ayudas a la digitalización empresarial, dotada con tres millones de euros.

Franco, durante la inauguración del evento Mancha Summit en Ciudad Real, ha explicado que esta nueva línea de apoyo se enmarca en el Plan Adelante, el principal programa autonómico para fortalecer la competitividad y el crecimiento de las empresas castellanomanchegas, que cuenta con más de 400 millones de euros en diferentes medidas.

De ellos, más de 50 millones se han destinado específicamente a fomentar la innovación y la digitalización, ámbitos que, según la consejera, "son ya una parte esencial de la estrategia económica de la región".

Hasta la fecha, más de 170 empresas de Castilla-La Mancha han recibido respaldo económico del Ejecutivo autonómico para poner en marcha proyectos de transformación digital, un dato que refleja, según ha destacado, la buena acogida que están teniendo estas convocatorias.

"Queremos seguir impulsando esa transición tecnológica y acompañar a las empresas en un proceso que es clave para su futuro y para el de toda la región", ha subrayado.

Durante su intervención, Franco ha destacado que una de cada cuatro empresas de la región ya utiliza o planea incorporar inteligencia artificial en sus procesos, lo que demuestra "el dinamismo y la capacidad de adaptación" del tejido productivo.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Por otro lado, la consejera ha celebrado los últimos datos del Índice de Producción Industrial, que sitúan a Castilla-La Mancha con un crecimiento del 5,6%, por encima de la media nacional del 4,5%.

"La tecnología y la innovación están impulsando nuestra industria", ha asegurado, recordando que este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicará también una nueva convocatoria de la línea de ecosistemas industriales, destinada a consolidar espacios tecnológicos y de colaboración empresarial en la región.