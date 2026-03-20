Más de 40 actividades y 22 invitados oficiales, en la IV edición del 'Toledo Matsuri' los días 11 y 12 de abril

Presentación de Toledo Matsuri - AY TOLEDO

TOLEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana del 11 y 12 de abril se celebrará la IV edición del 'Toledo Matsuri', con una oferta que incluye más de 65 talleres, 40 actividades y la participación de 22 invitados oficiales, así como cerca de un centenar de artesanos.

"Se trata de una propuesta muy completa, donde se combinan tradición y modernidad, cultura japonesa y cultura local, con actividades para todos los públicos", ha indicado este vienes, en la rueda de prensa de presentación, la concejal de Cultura, Ana Pérez.

El acto, celebrado en el Castillo de San Servando, ha contado con la presencia de la viceconsejera de Cultura, Carmen Olmedo; el coordinador de Cultura de la Diputación Provincial, Emilio Martínez; y el director del festival, Emilio Gómez, quienes han destacado la consolidación y crecimiento del evento en los últimos años, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante su intervención, la concejala ha querido felicitar a la organización por el trabajo realizado, que ha conseguido consolidar el 'Toledo Matsuri' como un evento de referencia nacional, "desde el segundo año ya era un encuentro importante, y hoy es una cita imprescindible en el calendario cultural".

Ha subrayado además el carácter inclusivo y familiar del festival, pues "aunque inicialmente estaba orientado a jóvenes, cada vez son más las familias que acuden y pasan el día entero disfrutando de una programación muy variada".

En este sentido, ha destacado la magnitud de la oferta cultural de esta edición, que incluye más de 65 talleres, 40 actividades y la participación de 22 invitados oficiales, así como cerca de un centenar de artesanos, "se trata de una propuesta muy completa, donde se combinan tradición y modernidad, cultura japonesa y cultura local, con actividades para todos los públicos", ha añadido.

También ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con el evento, tanto desde el punto de vista económico como mediante la cesión de espacios, "el Ayuntamiento está encantado de apoyar esta iniciativa, que enriquece la vida cultural de la ciudad y atrae a miles de visitantes". Asimismo, ha destacado elementos innovadores de esta edición como los simuladores de conducción, las zonas de descanso, restauración y actividades inclusivas, con servicios adaptados para personas con movilidad reducida o dificultades auditivas.

Por su parte, el director del 'Toledo Matsuri' ha agradecido el respaldo de las administraciones, asegurando que "el festival sería inviable sin este apoyo", y ha avanzado que esta cuarta edición aspira a superar los 30.000 visitantes acumulados, consolidándose como uno de los principales eventos del sector en España.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, por su parte, ha señalado que el Gobierno regional destinó cerca de 40.000 euros el pasado año para financiar proyectos vinculados a la literatura, el cómic, el manga y la cultura digital. Entre ellos destacan propuestas consolidadas como el Maratón de los Cuentos o este 'Toledo Matsuri', así como iniciativas relacionadas con el cómic y el videojuego, como los Premios 'Manchacómic' y el 'Play Again Fest', lo que refleja una apuesta por combinar tradición cultural con nuevas formas de creación y consumo cultural.

Según ha informado la Junta en nota de prensa, la inversión destinada a estas iniciativas culturales responde al objetivo del Gobierno regional de fomentar propuestas que conectan de forma más directa con los jóvenes, ha indicado.

"A través de estos ámbitos, que combinan tradición y nuevas formas de expresión, se impulsa la participación de las nuevas generaciones en la vida cultural, adaptando los contenidos a sus intereses y hábitos de consumo y favoreciendo su implicación activa en el desarrollo cultural y creativo".

El 'Toledo Matsuri' volverá a convertir la ciudad en un punto de encuentro de la cultura japonesa y el ocio contemporáneo, con una programación que incluye videojuegos, talleres, conferencias, conciertos, cosplay, artesanía y gastronomía.