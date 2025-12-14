Más de 90.000 chapas de botellas dan vida a un belén creado por un grupo vecinal en Argamasilla de Calatrava

Belén de chapas de Argamasilla. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 90000 chapas de botellas dan vida al monumental portal de belén creado por el grupo vecinal 'Argamasilla de Calatrava Arte en la Calle', que se consolida, así, como emblema de la identidad cultural en la localidad.

Ubicado en la Glorieta Navarra, frente a la Iglesia, el montaje destaca por su gran impacto visual, fruto del laborioso proceso artesanal que conlleva, en un diseño y confección que no tiene parangón, al haberse empleado más de 90.000 chapas de botellas, cada una de las cuales fue objeto de un tratamiento manual muy minucioso.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, las chapas fueron previamente seleccionadas por marcas en función de sus colores y tamaños más adecuados para incorporar a cada elemento del belén, luego abiertas, preparadas y aplastadas una a una.

El diseño artístico ha corrido a cargo de siete integrantes del colectivo, responsables de crear el dibujo, si bien el éxito total de la obra se sustenta en un amplio número de personas dedicadas al resto del proceso, desde las que se han dedicado a la clasificación y aplastado de las chapas hasta el grupo encargado del montaje estructural y los anclajes.

Para la consecución de tan alto volumen de materia prima, fue indispensable no obstante la contribución de la hostelería, pues en su gran mayoría las chapas provienen de bares y establecimientos del municipio rabanero, si bien llegó también un número considerable de unidades desde un bar de Villamayor de Calatrava y hasta de un hotel de Benidorm.

El alcalde, Jesús Ruiz, ha mostrado su agradecimiento y reconocimiento al grupo vecinal 'Argamasilla de Calatrava Arte en la Calle', poniendo en valor que, cuando el pueblo se une con un fin creativo, se logran resultados no solo estéticamente hermosos sino también emocionantes.