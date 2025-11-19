Más de un millón de puntos de luz, el Heraldo Real o una vestimenta nueva de los Reyes, novedades navideñas en Toledo

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos y Juventud en Toledo, José Vicente García-Toledano, ha presentado el programa de Navidad 2025-2026 que como principales novedades incluye la presencia del Heraldo Real, más de un un millón de puntos de luz o una nueva vestimenta de los Reyes Magos. Además, la feria de Navidad en el paseo de Recaredo contará con la "inesperada visita del Grinch".

El Heraldo Real llegará a Toledo por primera vez, y el día 3 de enero recorrerá el camino entre la plaza de Zocodover y la plaza del Ayuntamiento. Lo interpretará la compañía de teatro ETR, acompañado por la Agrupación Musical Cautivo.

Se trata de una programación "ambiciosa, renovada y diseñada para que Toledo vuelva a brillar como la ciudad patrimonial más bonita del mundo", con un presupuesto de 774.644,74 euros, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Entre las novedades destacadas por el concejal, se encuentran la instalación de un nuevo belén monumental en la plaza de Zocodover, gracias a la colaboración de Puy du Fou España. "Llevábamos muchos años con el mismo belén en esta céntrica zona de la ciudad y era necesario un cambio, un nuevo belén renovado y especial que sorprenderá a toledanos y visitantes".

Por otro lado, en cuanto a la iluminación, José Vicente García-Toledano ha indicado que se trata de una de las grandes apuestas de este año, con más de 1.100.000 puntos de led de bajo consumo, cien mil más que el año pasado distribuidos en 193 arcos luminosos, 393 motivos navideños entre adornos verticales, techos luminosos y elementos decorativos o "el gran oso navideño en la plaza del barrio de Azucaica".

LUCES EN EL PUENTE DE ALCÁNTARA

Además, esta Navidad 2025-2026 contará con un nuevo espectáculo de luces en el puente de Alcántara cada media hora y se renovará el espectáculo de luz y sonido de la bola en Zocodover. También, sus majestades los reyes de Oriente contarán con una nueva vestimenta "muy luminosa", habrá un photocall 'Sigue la estrella de Toledo' en la Puerta del Vado; se volverá a instalar el parque de las Hadas en el paseo de Recaredo y se iluminará la avenida de Barber, "respondiendo a una demanda vecinal".

Además, según ha explicado el concejal, los mercadillos navideños del Ayuntamiento, Zocodover, y de los puentes San Martín y Alcántara "estarán más bonitos que nunca", por lo que ha agradecido la labor del concejal de Promoción Económica para "llenar los puentes de puestos y conseguir una decoración majestuosa".

Por otro lado, la Navidad toledana contará este año con una agenda cultural en la que destacan el concierto Dial Únicos con Pastora Soler, Marta Santos, Nil Moliner y Funambulista; además de los conciertos de María Toledo y Luz Casal, gracias a la colaboración con Sys Producciones y la actuación de la Orquesta Vulkano la noche de fin de año.

VUELVE EL CIRCO EN EL POLÍGONO

Volverán a celebrarse actividades como el Circo de la Navidad en el barrio de Santa María de Benquerencia con un nuevo espectáculo "manteniendo su carácter familiar y navideño".

Al igual que la feria de Navidad en el paseo de Recaredo que este año contará con la "inesperada visita del Grinch, quien protagonizará un espectáculo para que los más pequeños le convenzan de que la Navidad es mágica y Toledo, inolvidable".

También se instalará un año más la tradicional pista de hielo, "uno de los puntos más visitados por familias y jóvenes. En definitiva, ha señalado el concejal, "estamos convencidos de que esta será la mejor Navidad patrimonial del mundo, una Navidad para vivirla, sentirla y disfrutarla en cada rincón de nuestra ciudad".