Una masculinización de torax en una persona trans, primera operación de cirugía plástica del Hospital de Cuenca

El vicepresidente primero de C-LM, José Luis Martínez Guijarro, visitando el nuevo servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Universitario de Cuenca. - JCCM

CUENCA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La masculinización de torax en una persona trans ha sido la primera operación del nuevo servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Universitario de Cuenca.

Desde el 1 de enero este centro cuenta con una cirujana plástica, que hará consultas una vez a la semana para absorber la demanda y cada miércoles se contará con un quirófano para estos trabajos, que se ha estrenado con esta primera operación de la mano de los cirujanos del Hospital de Albacete.

El gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, ha remarcado que esta nueva prestación "profundiza en un principio básico del Sistema Nacional de Salud: la equidad en el acceso", ya que va a absorber "en torno al 85% de las necesidades que Cuenca tenga de esta especialidad".

Ballesteros ha apuntado que, el año pasado, se derivaron a 80.000 pacientes a Albacete" y ha comentado que la implantación de este servicio ha sido posible gracias a la tecnología del nuevo hospital, como la de la sala de reanimación postanestésica.

El jefe del servicio de Cirugía Plástica del Hospital de Albacete, Gregorio Gómez, ha comentado que "los servicios de cirugía plástica, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, varían mucho y es muy dependiente de la realidad social y clínica de Cuenca".

El año pasado, de 80 intervenciones, el 90% fueron reconstrucciones después de una mastectomía después de un cáncer de mama.

En el caso conquense, uno de los primeros objetivos ha sido dar salida a las demandas de la Unidad de Atención a Personas Trans, creada en julio, "porque era una bolsa de personas con una demanda clara y evidente".

Este servicio también colabora con otros servicios y atienden a personas que han pasado por el trance de la cirugía bariátrica y quieren recuperar su cuerpo.

EL HOSPITAL DE CUENCA ATIENDE YA A PACIENTES DE OTRAS PROVINCIAS

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha visitado este nuevo servicio del hospital universitario, que prácticamente pone el punto final al traslado desde el ya cerrado Virgen de la Luz.

Martínez Guijarro ha apuntado que ya se han producido en el nuevo hospital unos 200.000 actos clínicos y que está ocurriendo algo que antes era poco habitual, que es que en Cuenca se están atendiendo a pacientes de otras provincias de la región.

Eso se debe "a que el Hospital de Cuenca tiene algunas prestaciones de referencia, como es el caso de la Unidad Trans; y a que los tiempos de respuesta son mejores que en otros hospitales de la comunidad autónoma".

Ante esta situación, el vicepresidente primero no entiende las críticas del Partido Popular a los retrasos en la puesta en marcha de servicios sanitarios. "Porque, efectivamente, llevamos cuatro años de retraso, los que estuvo María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha".

En su opinión, el PP castellanomanchego todavía debe "cumplir cuarentena" para criticar a la sanidad castellano-manchega.