Los medios aéreos vuelven a incorporarse al incendio de El Recuenco (Guadalajara), que sigue en Nivel 1

Incendio de El Recuenco (Guadalajara)
Incendio de El Recuenco (Guadalajara) - INFOCAM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 15 agosto 2026 10:12
Seguir en

GUADALAJARA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los medios aéreos se han incorporado de nuevo este sábado a las labores de extinción del incendio que se declaró ayer en El Recuenco (Guadalajara), que continúa en situación operativa de Nivel 1 y en el que los medios terrestres han estado trabajando toda la noche.

El incendio llegó a estar en situación operativa de Nivel 2, pero a última hora de la tarde descendió a nivel 1 lo que permitió levantar la evacuación de la localidad de El Recuenco y el confinamiento de la localidad de El Pozuelo, ésta en la provincia de Cuenca.

No obstante, se mantiene la regulación del tráfico en la carretera CU-V-9201.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado