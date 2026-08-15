Los medios aéreos vuelven a incorporarse al incendio de El Recuenco (Guadalajara), que sigue en Nivel 1

Incendio de El Recuenco (Guadalajara) - INFOCAM

GUADALAJARA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los medios aéreos se han incorporado de nuevo este sábado a las labores de extinción del incendio que se declaró ayer en El Recuenco (Guadalajara), que continúa en situación operativa de Nivel 1 y en el que los medios terrestres han estado trabajando toda la noche.

El incendio llegó a estar en situación operativa de Nivel 2, pero a última hora de la tarde descendió a nivel 1 lo que permitió levantar la evacuación de la localidad de El Recuenco y el confinamiento de la localidad de El Pozuelo, ésta en la provincia de Cuenca.

No obstante, se mantiene la regulación del tráfico en la carretera CU-V-9201.