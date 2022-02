El mejor graduado de España en Humanidades estudió en la UCLM

CIUDAD REAL, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El estudiante de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Juan Carlos de la Flor Gutiérrez lidera el ranking nacional de graduados en Humanidades que elabora la Sociedad Española de Excelencia Académica (SEDEA) valorando la nota final del expediente académico y otras competencias y aptitudes de las candidaturas, como el conocimiento de idiomas, la formación complementaria, las prácticas extracurriculares o los reconocimientos recibidos.

Juan Carlos de la Flor Gutiérrez es graduado en Humanidades y Patrimonio, con mención en Historia y Patrimonio, por la Facultad de Humanidades de Toledo; y defendió su trabajo fin de grado el 29 de junio del pasado año, que tituló Sodoma en la Edad Media: El discurso de represión de la homosexualidad entre los siglos V y XV, que tutorizó el profesor Óscar López Gómez.

El mejor graduado en Humanidades de toda España, que se confiesa "muy orgulloso" de esta posición, considera que el reconocimiento de este tipo de esfuerzos constituye un valor importante para la sociedad, y atribuye sus buenos resultados a tres factores: "el esfuerzo constante día tras día, aunque a veces sea complicado; la formación que ofrece la Facultad de Humanidades de Toledo y la Universidad de Castilla-La Mancha, un elemento sin el cual no estaría donde estoy; y el ambiente, pues a veces, aunque nos esforcemos, el ambiente económico o familiar lo puede poner muy difícil, y en mi caso he tenido la suerte de no tener dificultades en este sentido".

Juan Carlos de la Flor Gutiérrez está realizando el Máster en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigando con la beca de iniciación a la investigación de esta misma universidad y del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

La clasificación de la Sociedad Española de Excelencia Académica incluye a otros tres graduados de la Universidad de Castilla-La Mancha. Diego Montes Noblejas, egresado del doble grado de Derecho y Economía en las facultades de Derecho y Económicas del Campus de Albacete, es el cuarto mejor graduado de España en Derecho, un reconocimiento que se suma al premio extraordinario fin de carrera que recibió el pasado año.

La presencia de la UCLM en el ranking incluye dos quintos puestos: el de Víctor Pérez Piqueras, graduado y máster en Ingeniería Informática por la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete; y el de Román Calcerrada Romero, graduado en Ingeniería Mecánica por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real y estudiante del Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha.