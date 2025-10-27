Al menos tres heridos tras una explosión en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de Socuéllamos

Calle Dinamarca de Socuéllamos
Calle Dinamarca de Socuéllamos - GOOGLE MAPS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 27 octubre 2025 9:57

CIUDAD REAL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han resultado heridas graves este lunes tras la explosión que se ha producido este lunes en la nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios, situada en la calle Dinamarca del polígono 'El LLano' de Socuéllamos (Ciudad Real).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 8.51 horas.

Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, bomberos de Tomelloso, un médico de Urgencias, dos helicópteros sanitarios, una UVI y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado