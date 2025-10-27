La Policía Judicial investiga las causas de la explosión en la empresa de residuos sanitarios de Socuéllamos

CIUDAD REAL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Tomelloso han dado por extinguido el incendio que se ha registrado este lunes tras una explosión en la nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios, situada en la calle Dinamarca del polígono 'El LLano' de Socuéllamos (Ciudad Real). La Policía Judicial investiga las causas de este siniestro.

Así lo confirma a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que a primera hora informaba del suceso, que deja tres personas heridas graves.

Se trata de dos varones, uno de ellos trasladado en UVI al Hospital Universitario de Albacete, y otro evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital de La Paz de Madrid. También una mujer ha tenido que ser trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Ciudad Real.

Los hechos han tenido lugar sobre las 8.51 horas. Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, bomberos de Tomelloso, un médico de Urgencias, dos helicópteros sanitarios, una UVI y una ambulancia de Soporte Vital Básico.