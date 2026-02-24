De Miguel (Cepyme) ve el Ifedi de la Diputación de Ciudad Real como espacio "moderno" y destaca su ubicación estratégica

Visita de la presidenta de Cepyme al recinto Ifedi de Ciudad Real. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, ha valorado este martes el complejo ferial Ifedi de la Diputación de Ciudad Real como "un espacio fantástico, muy moderno y con una ubicación estratégica" que constituye "un activo muy importante para atraer ferias, eventos y actividades empresariales de toda España y también del extranjero".

De Miguel ha realizado estas declaraciones durante su visita al Ifedi, donde ha sido recibida por la portavoz del Gobierno provincial y responsable del Área de Promoción Económica, Rocío Zarco, y por la vicepresidenta segunda y responsable del Área de Impulso Económico y Territorial a la Provincia, Sonia González, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La presidenta de Cepyme ha subrayado que infraestructuras como el Ifedi deben darse a conocer para aprovechar todo su potencial. "Cuando uno tiene un activo tan fantástico como este, lo importante es difundirlo para que empresarios de dentro y fuera de España conozcan las oportunidades que ofrece para desarrollar sus ferias y eventos", ha señalado, poniendo el acento en la capacidad del recinto para convertirse en un polo de dinamización económica.

La vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable del Área de Impulso Económico al Territorio, Sonia González, ha dado la bienvenida a la presidenta nacional de Cepyme y le ha trasladado el compromiso firme de la institución provincial con el tejido empresarial.

González ha destacado que la Diputación moviliza más de cuatro millones de euros en programas de apoyo al empresariado provincial a través de entidades como la Cámara de Comercio, FECIR y otras organizaciones de la provincia. Y ha remarcado que el IFEDI es "una infraestructura única que ponemos al servicio no solo de la provincia, sino de todo el país".

Ha recordado que el complejo alberga eventos de referencia internacional como Fenavin y que forma parte de la Red Española de Ferias, lo que refuerza su posicionamiento estratégico. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo coordinado desde el Área de Promoción Económica para consolidar y ampliar el calendario ferial, con el objetivo de contribuir a la dinamización del territorio.

Por otra parte, De Miguel ha analizado la situación de las pequeñas y medianas empresas en España, recordando que el 92 por ciento del tejido productivo está compuesto por pymes, micropymes y autónomos.

Ha advertido de que la subida del salario mínimo interprofesional, la elevada presión fiscal --que ha cifrado en un esfuerzo fiscal del 37 por ciento para la empresa española frente al 25 por ciento de media europea-- y el aumento de las cargas burocráticas están generando una situación "realmente preocupante" para la microempresa. Según ha señalado, en los últimos cinco años han desaparecido 25.000 en España.

Asimismo, se ha referido a la incertidumbre generada por los aranceles de Estados Unidos, que afectan de manera directa a sectores estratégicos para la provincia como el vino y el aceite. En este contexto, ha defendido la necesidad de que la Unión Europea negocie acuerdos estables que protejan a estos sectores, especialmente a las pymes exportadoras, que cuentan con menos recursos para afrontar cambios bruscos en las reglas comerciales.

FECIR Y CECAM REIVINDICAN EL PAPEL DE LA PYME

Por otro lado, el presidente de Fecir, Carlos Marín, ha agradecido la presencia de la presidenta de Cepyme y el respaldo constante de la Diputación Provincial a las organizaciones empresariales y a las ferias que se celebran en Ifedi. Ha afirmado que el 98 por ciento de las empresas de la provincia tienen origen familiar y que la mayoría son pequeñas y medianas empresas que generan empleo y riqueza desde el territorio.

Y el presidente regional de Cecam, Ángel Nicolás, ha defendido que "la economía real está en los pueblos y en las provincias" y ha insistido en que el apoyo a las pymes es esencial para sostener el empleo y el desarrollo económico. También ha reclamado una revisión de la carga fiscal y de las cotizaciones sociales que soportan las empresas.

La visita ha concluido con un recorrido por las instalaciones del Ifedi, donde la presidenta de Cepyme ha podido conocer, de primera mano, las extraordinarias capacidades técnicas y logísticas del complejo, consolidado como uno de los principales espacios feriales del país y como un gran activo para la celebración de eventos empresariales de proyección nacional e internacional.