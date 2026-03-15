Milagros Tolón señala que el Gobierno se ha puesto a disposición de Escalona tras la caída de la torre del castillo

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. - REY SOTOLONGO/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España, Milagros Tolón, ha declarado este domindo que el Ejecutivo se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Escalona tras el desplome de una torre albarrana del castillo de la localidad.

"Ayer me puse en contacto con el alcalde, con Álvaro Gutiérrez", ha señalado la ministra, apuntando que el Gobierno se ha puesto "a disposición para que en cualquier momento, si el Gobierno de España puede ayudar y tiene de alguna forma en este caso competencia, estamos a su disposición".

Durante su asistencia en Toledo al evento deportivo solidario 'Brilla con Ellos' promovido por el colegio Nuestra Señora de los Infantes a favor de la investigación contra el cáncer infantil, la ministra ha destacado que "lo más importante es que no ha habido víctimas", en referencia a la ausencia de daños personales a causa del derrumbe.

CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, la ministra ha manifestado su pesar y contrariedad ante la eliminación de la candidatura de Toledo en la primera fase de selección de la Capital Europea de la Cultura 2031.

"Es una pena", ha señalado, reiterando que "es una lástima que la hayan eliminado en la primera fase".

Sin embargo, ha expresado su confianza en la ciudad, afirmado que "Toledo es mucho Toledo".