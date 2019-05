Molina celebra que Junta Electoral "de un revés a Page"

Actualizado 23/05/2019 16:08:15 CET

CUENCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Castilla-la Mancha de Unidas Podemos, José García Molina, ha celebrado este jueves que la Junta Electoral "haya dado un revés a García-Page", después de haber desestimado la petición del PSOE que ha pedido eliminar la nueva publicidad en radio y televisión de la coalición 'Quien Page, manda'.

En un desayuno informativo con asociaciones de Cuenca capital, García Molina ha reaccionado de este modo después de que la Junta Electoral resolviese este miércoles que los anuncios de radio y televisión de la coalición "entran dentro del margen de actividades lícitas amparadas por la liberta de expresión", rechazando su suspensión.

En este marco, el candidato a presidir la Junta de Comunidades ha asegurado que "lo que ha dicho la Junta Electoral al PSOE es que la libertad de expresión es lo que caracteriza a la democracia, y que no se puede acallar a alguien que está en la legalidad expresando una opinión política".

Por eso, ha celebrado que dicho organismop "haya dado un revés a García-Page y le haya dicho que 'ya está bien'", ya que, al entender del candidato, "la libertad de expresión tiene que prevalecer sobre los deseos de García-Page".

"Los socialistas de corazón votan a Podemos, porque finalmente somos quienes mejor representan los principio y valores del socialismo bien entendido", ha reiterado Molina.

"IMAGINACIÓN NO NOS FALTA"

Dicho esto, García Molina ha proseguido asegurando que "quien entiende que está defendiendo esto, no tendría por qué sentirse inseguro y amenazado, no tendría que recurrir a presionar a medios de comunicación para que la campaña se quite del medio". "Pero en Unidas Podemos hemos hecho caso a la Junta Electoral, retiramos nuestra anterior campaña, y hemos empezado otra", ha dicho.

En este sentido, ha añadido que a su coalición "imaginación y ganas de seguir adelante no nos falta", y ha añadido que "es evidente que desde el PSOE se ha presionado".