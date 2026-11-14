El Monasterio de Uclés integra a sus fondos una colección de más de 400 volúmenes sobre la vida y obra de Jorge Manrique. - MONASTERIO DE UCLÉS

CUENCA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de Uclés ha acogido la presentación oficial de una colección bibliográfica dedicada a Jorge Manrique, integrada por más de 400 volúmenes relacionados con la vida y la obra del poeta castellano, que ha sido adquirida por la Fundación Fernando Núñez e incorporada a los fondos del conjunto monumental.

El acto, celebrado en el marco del 550 aniversario del fallecimiento de Rodrigo Manrique, padre del poeta y maestre de la Orden de Santiago, ha reunido a representantes de las principales instituciones y del ámbito cultural, destacando la familia de José Manuel Ortega, ingeniero de caminos de profesión y coleccionista y estudioso de Jorge Manrique, quien ha recopilado durante toda su vida esta impresionante colección, según ha informado el Monasterio de Uclés en nota de prensa.

En representación de José Manuel Ortega, que por motivos de salud no pudo acudir, su hijo, José Manuel Ortega, acompañado de su madre y esposa de José Manuel Ortega, María Antonia Pérez-Villanueva, y de sus dos hermanas, Isabel y Ana.

Entre las autoridades más destacadas han asistido Jaime Travesedo, conde de Paredes de la Nava y persona con el linaje directo de Rodrigo y Jorge Manrique; Fernando Núñez Rebolo, presidente de la Fundación Fernando Núñez y Grupo Ibérica, acompañado de su mujer, Mari Carmen Lirio; José Luis Serrano, alcalde de Uclés; César Sánchez, vicerrector de cultura de la Universidad de Castilla La Mancha; patronos y directivos de la FFN como Félix Sanz Roldán, Fernando Núñez Lirio, Natalia Núñez Lirio, David Pérez, Pedro Jimeno, Ana Gálvez, Miguel Buendía, Marta Guillén o Javier Milara; Víctor Jiménez, presidente de Adesiman; Antonio Lázaro, reconocido escritor e investigador cultural; y Daniel Pacheco, de la Institución Cultural Ateneo de Madrid.

Durante su intervención, Fernando Núñez Rebolo, presidente de la Fundación Fernando Núñez y de Grupo Ibérica, ha explicado el significado de esta adquisición y su importancia para seguir enriqueciendo el patrimonio cultural del Monasterio de Uclés.

"Hoy es un gran día para la historia del Monasterio de Uclés, ya que hemos conseguido tener una de las colecciones más importantes de uno de los personajes más destacados en la historia de este monasterio y reconocido a nivel mundial, como es el poeta Jorge Manrique", ha señalado Núñez Rebolo.

REFORZAR UN VÍNCULO HISTÓRICO

La presentación ha permitido dar a conocer el valor histórico y bibliográfico de una colección que adquiere un significado especial, ya que el monasterio, considerado tradicionalmente lugar de sepultura del poeta y de su padre, constituye uno de los enclaves más estrechamente vinculados a la memoria de la familia Manrique y a la historia de la Orden de Santiago.

Durante el acto, Antonio Lázaro, reconocido investigador cultural, junto con Ana M. Gálvez, investigadora cultural de Uclés y del monasterio, han abordado las principales características de los ejemplares y su relevancia para el conocimiento y estudio de la figura del poeta.

Con esta presentación, la Fundación Fernando Núñez da a conocer una adquisición de "grandísima importancia y significado" para el Monasterio de Uclés, que permite reunir en un mismo enclave el legado bibliográfico de Jorge Manrique y la memoria histórica del lugar al que su figura ha permanecido vinculada durante siglos.