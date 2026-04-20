Mónica Naranjo, Marta Santos, Medina Azahara y Merche actuarán en Valdepeñas durante las Fiestas del Vino

Carteles de los conciertos por las Fiestas del Vino de Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

CIUDAD REAL, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas ha presentado este lunes el programa de conciertos para las Fiestas de la Vendimia y el Vino 2026, que tendrán lugar del 1 al 8 de septiembre, con un cartel de reconocidos artistas como Mónica Naranjo, Marta Santos, Medina Azahara, Merche o el festival 'Un viaje a los 90', entre otros.

El teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla, ha anunciado que se presenta un cartel "muy completo para todos los gustos, pop, rock, no nos dejamos ninguna variedad de la música que creo que a toda la gente de Valdepeñas y también de fuera les guste, así que animo a la gente a anotar en sus agendas las fechas de los conciertos", según ha informado el Consistorio valdepeñero en nota de prensa.

Los conciertos que tendrán lugar en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva 'Virgen de la Cabeza' serán los de Marta Santos y Mónica Naranjo. El día 4 de septiembre, con una apuesta para el público joven, Marta Santos llegará a las Fiestas de la Vendimia y el Vino con su gira 2026.

Se trata de una de las voces emergentes del panorama musical español, que incluirá en el tour su nuevo disco 'Aquí no sobra nadie', y actuará en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva 'Virgen de la Cabeza', con un precio de entrada de 10 euros más gastos de gestión, que se pondrán a la venta en un par de semanas.

El sábado 5 será turno de la artista Mónica Naranjo, que llegará a Valdepeñas con 'Greatest Hits Concerts', que nace como una celebración, junto a sus miles de seguidores, de sus tres décadas de trayectoria, que ya ha pasado por Estados Unidos y México.

En el repertorio conviven clásicos imprescindibles como 'Desátame', 'Sobreviviré', 'Pantera en libertad' o 'Europa' junto a éxitos más reciente como 'Por un like', además de guiños especialmente celebrados por sus seguidores, como la recuperación de canciones del álbum 'Chicas malas'.

Las entradas para el concierto, promovido por el Ayuntamiento de Valdepeñas y Heredia Producciones, ya están a la venta, al precio de 40 euros, más gastos de gestión, en la web www.herediaproducciones.com y https://baila.fm, así como entradas front stage limitadas a 60 euros, más gastos de gestión.

Sevilla ha indicado que "estos conciertos de pago que, por logística e infraestructura, nos vamos al campo de fútbol, tendremos a artistas como Mónica Naranjo, cuya venta de entradas va muy bien, y el concierto para la gente joven con Marta Santos, un concierto muy asequible por 10 euros, lo que supone bajar en un 60% el precio de la entrada de sus conciertos en otras ciudades".

CONCIERTOS GRATIS EN LA PLAZA DE ESPAÑA

Por otro lado, ha destacado que la plaza de España ofrecerá conciertos gratuitos durante los días de fiestas con artistas reconocidos y destacados homenajes musicales. Así, el día 2 de septiembre se inaugurarán las fiestas con Momo, considerada la banda tributo a Queen más importante de España y una de las más destacadas a nivel mundial.

Un homenaje a la mítica formación británica que rememorará el legado de Freddie Mercury, con temas que forman parte de la historia de la música como 'The show must go on', 'We will rock you', entre otros muchos.

El 3 de septiembre la mítica banda de rock Medina Azahara, que se despide este año de los escenarios tras una carrera de 45 años. Esta gira de despedida, denominada 'Todo tiene su fin', los llevará a Valdepeñas con uno de sus últimos conciertos, que se ofrecerá de manera gratuita en la plaza de España y que contará como teloneros con la banda valdepeñera Circe.

El día 4 de septiembre el protagonismo lo tendrá en la plaza de España la copla con el espectáculo 'Copla 2.4', un espectáculo musical de Castilla-La Mancha que reinventa la copla tradicional, protagonizado por las Hermanas Blázquez, Cristian Montilla y Ángel García, ganador del programa de CMM 'A Tu Vera'.

El domingo 6 de septiembre actuará en la plaza de España la cantante Merche, con su gira 'Abre tú mente ahora 26'. Un tour con el que la cantante hará un repaso por algunos de los temas más destacados de su carrera. El repertorio incluirá éxitos como 'No me pidas más amor', 'Abre tu mente', 'Eras tú', 'Le deseo', 'Cal y arena' o 'Si te marchas', entre otros, en una actuación que promete reunir a seguidores de distintas generaciones.

Y distintas generaciones también asegura reunir en la plaza de España al espectáculo fin de fiestas, con el festival 'Un viaje a los 90', que regresará con la actuación de reconocidos artistas y la mejor música remember.

David Sevilla ha precisado que el cartel lo encabeza el reconocido dúo Amistades Peligrosas, que recordará temas como 'Estoy por ti', 'Me quedaré solo' o 'Me haces tanto bien'. El pop más bailable correrá a cargo de Natalia, la exconcursante de Operación Triunfo, que despuntó con temas como 'Vas a volverme loca'; Coyote Dax que se hizo muy popular con la coreografía de 'No rompas más mi pobre corazón'; y de Viceversa, que arrasó en los 90 con canciones como 'Ella (Tu piel morena)' y 'Un amigo de verdad'.

Los temas dance los pondrán New Limit con éxitos de las pistas de baile como 'Smile', 'Scream' o 'In my heart', así como Sensity World, con su incombustible 'Get it up', y temas como 'X-Tasy in paradise' y 'The world won't stop'. Todos ellos estarán acompañados por el dj Sergio Blázquez y la presentación de David Álvarez.

Al programa de conciertos se sumará la orquesta Vulcano el 1 de septiembre, como inauguración de las fiestas, y a ella se añadirán otras como la Orquesta Danubios, que actuará el 4 de septiembre y la orquesta Alldara, que también actuará en la plaza de España el 5 de septiembre.