Mora afirma que el PP está subido "en una nave sin rumbo" y dice a Núñez que "no tiene la más mínima seriedad"

TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha afirmado este jueves que el PP regional "está subido en una nave sin rumbo", en referencia al cuadro 'La nave de los locos' del Bosco, y que su presidente, Paco Núñez, "no tiene la más mínima seriedad".

Durante su intervención en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región, Mora, que ha comenzado criticando que Núñez "lleve toda la mañana entrando y saliendo" del plenario por "problemas de próstata", le ha dicho al líder de la oposición que "parece que carece de muchas cosas y necesita pelotillas que le alaben".

"No han dejado de insultar a Page durante todo el Debate y cuando eso se hace es que las opiniones políticas son muy flojitas y eso es lo que les pasa a ustedes", ha dicho Mora dirigiéndose a la bancada 'popular', a la que ha acusado de desconocer la realidad de la gente.

Sobre las resoluciones que ha presentado el PP, ha afeado que sean 41 folios que contienen "una bajada espectacular" de impuestos que no dicen cómo van a llevar a cabo. "No lo van a hacer porque no van a gobernar en esta región. Eso lo tienen que decidir los ciudadanos", ha señalado.

También se ha referido a la resolución sobre la Constitución de los 'populares' que ha calificado de "trampa" para que al no votarla el PSOE digan que los socialistas están en contra de la Carta Magna. "Somos el único partido del espectro español que votó la Constitución", ha defendido el presidente del Grupo Parlamentario Socialista.

En este punto, ha dicho que al presidente regional se le pueden criticar "muchas cosas" pero ha lamentado que el 80 por ciento de las críticas que ha recibido han sido insultos. Así, se ha dirigido a Núñez para decirle que tiene dudas de que vaya a acabar esta legislatura como presidente del PP.

Finalmente, se ha referido también a la presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos afirmando que se ha comportado mejor y "con mejor estilo". "Su comportamiento ha sido ejemplar, ha sido crítica y constructiva", ha apuntado, para compararla con la diputada del PP Lola Merino a la que ha dicho que "de estilo no tienen nada".