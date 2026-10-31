Moral de Calatrava celebra la cuarta edición de su Certamen de Pintura Rápida este domingo

Certamen de Pintura Rápida de Moral de Calatrava. - CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA

CIUDAD REAL, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, 1 de noviembre, Moral de Calatrava volverá a convertirse en un gran escenario para la creación artística con la celebración del IV Certamen de Pintura Rápida, una cita que afronta esta edición con una mayor dotación económica, un respaldo institucional reforzado y nuevas propuestas para acercar el arte a la ciudadanía.

El certamen espera congregar a cerca de 90 artistas procedentes de diferentes puntos de España, que competirán por una cuantía superior a los 11.000 euros, distribuidos en 20 galardones, ha informado la organización en nota de prensa.

La jornada comenzará a las 8.00 horas en el Mercado Municipal, donde se realizará el sellado de los soportes. A partir de ese momento, los participantes se distribuirán por las calles, plazas y diferentes enclaves del municipio para plasmar su riqueza arquitectónica, patrimonial y paisajística.

El fallo del jurado y la entrega de premios tendrán lugar a las 18.15 horas en el Mercado Municipal. Las inscripciones anticipadas permanecerán abiertas hasta el 30 de octubre, aunque también podrán formalizarse el mismo día del certamen, entre las 8.00 y las 9.30 horas. Además, los primeros 60 artistas inscritos contarán con una comida por cortesía de la organización.

Uno de los aspectos más destacados de esta cuarta edición es el fortalecimiento de los apoyos institucionales. Junto al compromiso del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, el certamen cuenta con una decidida apuesta por parte de la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Fundación Globalcaja, a las que se suma la colaboración de numerosas empresas y particulares de la localidad.

Entre las novedades de esta edición destaca la puesta en marcha del I Concurso Escolar 'Moral se pinta', dirigido al alumnado de los centros educativos de la localidad, desde Educación Primaria hasta Bachillerato. La iniciativa pretende despertar el interés de niños y jóvenes por las artes plásticas y fomentar el conocimiento y la valoración del patrimonio patrimonial y natural de su localidad.

Asimismo, se dará continuidad a la Exposición de Pintura, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre, prolongando la actividad artística más allá de la jornada del concurso. Una nueva oportunidad para disfrutar de las obras premiadas, así como de otras las cuales podrán ser adquiridas por el público.