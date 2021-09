Morán habla del trasvase como "modelo del pasado" y pide una planificación hidrológica adaptada al presente

TOLEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha hecho referencia al trasvase Tajo-Segura, asegurando que "refugiarse en modelos del pasado significa tanto como renunciar a la recuperación" de los espacios afectados, por lo que ha considerado que es necesario "adaptar la gestión normativa en materia de planificación hidrológica a una realidad de presente".

A preguntas de los medios y desde Toledo, ha aseverado que en estos momentos y "a la vista de cuál es la situación de deterioro de estos espacios hidrológicos emblemáticos", lo que toca es "caminar en la dirección de conseguir estructuras normativas que superen la visión de décadas atrás con la que se diseñó un futuro de gestión hidrológica que no se corresponde en absoluto con la realidad" actual, en un momento de "impacto climático que va creciendo y afectando a las masas de agua".

"Refugiarse en modelos del pasado no sólo no beneficia al país sino que nos lleva a una situación peor", ha aseverado, añadiendo que habrá que estudiar "medidas sociales de acompañamiento" y una "revisión del conjunto de los costes de asignación de un recurso tan escaso como es el agua". "No podemos desvincular precios de gestión del agua en términos de garantía de suministro", ha finalizado.