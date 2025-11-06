Motilla del Palancar celebra las III Jornadas del Azafrán este fin de semana

CUENCA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Motilla del Palancar, a través de la Concejalía de Cultura y Turismo, ha organizado las III Jornadas del Azafrán, un evento que rinde homenaje a la tradición, la cultura y la gastronomía vinculadas al 'oro rojo' de La Manchuela.

Durante este fin de semana del 8 y 9 de noviembre, el Pabellón Multiusos acogerá actividades dirigidas a todos los públicos, con talleres artesanales, catas, actuaciones musicales, showcooking, exhibiciones y degustaciones populares.

El programa incluye ludoteca para los más pequeños, el taller de cerámica, la charla 'Azafrán y bienestar: la ciencia detrás de sus propiedades neurológicas', las catas comentadas de aceite y vino, y la tradicional recogida, monda y tueste del azafrán, que permitirá a los asistentes conocer de cerca el proceso artesanal de esta especia.

También se celebrarán talleres infantiles, bingo benéfico, baile regional manchego, y un concierto tributo 'La Chica de Ayer', además de las populares comidas de paella con azafrán y magra con tomate, cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Amigos del Teatro, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las jornadas contarán con la participación de empresas y productores de Motilla del Palancar y la comarca de La Manchuela, entre ellos Bealar, Quesos Medina, Bodegas Ruca, Roblealto, Bodegas Moratalla, Legado de la Tierra, Nómadas de la Miel o Manxu, entre otros, que contribuirán con sus productos y conocimientos a las diferentes actividades y catas.

Asimismo, colaboran en esta edición la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca, CEOE-Cepyme Cuenca, Raíz Culinaria, Eurotoques, Digitaltroupe, Motilla del Palancar App, La Pasión de Motilla, Donde Nacen los Sabores, Elige Cuenca y Radio 90, consolidando el carácter provincial y regional del evento.

Las inscripciones para los talleres, catas, con un coste simbólico de 2 euros, pueden realizarse a través del correo pasiondemotilla@gmail.com o por WhatsApp en el 675 90 38 83, destinándose la recaudación íntegra a fines benéficos locales.

El showcooking por su parte contará con la degustación de 5 tapas de autor como elemento fundamental el azafrán y cuya inscripción se podrá hacer en www.enterticket.es buscando el nombre del evento.