Movimiento Sumar dice que la decisión de IU de ir en solitario en Toledo no cierra la puerta a una confluencia en C-LM

Archivo - El portavoz de Movimiento Sumar Toledo, José Luis Resuela - SUMAR - Archivo

TOLEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras el anuncio realizado por la dirección provincial de Izquierda Unida de concurrir en solitario a las próximas elecciones municipales en la provincia de Toledo, Movimiento Sumar señala que no "puede interpretarse como el cierre de un proceso de confluencia que lleva meses desarrollándose en Castilla-La Mancha" con la propia Izquierda Unida.

Por otro lado, ha afirmado, mediante un comunicado, que habrá candidatura de izquierdas amplia en Toledo, con "candidaturas abiertas a todas las personas y organizaciones que quieran construir una alternativa transformadora para sus ciudades".

Aunque no comparte esta decisión, Movimiento Sumar respeta los debates que cada organización abre y las decisiones que adopta. Al mismo tiempo, han defendido que la decisión de la dirección provincial de IU Toledo "no representa necesariamente al conjunto de la organización ni puede interpretarse como el cierre de un proceso de confluencia que lleva meses desarrollándose en Castilla-La Mancha".

Desde hace meses, señalan, "las direcciones autonómicas de IU y Movimiento Sumar en Castilla-La Mancha vienen trabajando para concurrir conjuntamente a las elecciones autonómicas y municipales, en torno a un programa común y con una vocación que va mucho más allá de mayo de 2027: construir un espacio político amplio, plural y estable capaz de romper con la dinámica en la que la izquierda viene instalada desde 2015".

"Confiamos plenamente en ese proceso de confluencia y también en IU como organización y en toda su militancia"

Apelan "a quienes militan en IU y creen que sumar fuerzas es el mejor camino para transformar Toledo". "La confluencia no consiste en que unas siglas se incorporen al proyecto de otras. Confluir significa construir juntas un proyecto común, desde el respeto y entre iguales".

En Toledo, el portavoz de Movimiento Sumar y secretario de Organización autonómico, Jose Luis Resuela, resume el proyecto en una frase: "Una ciudad para vivir, no para vender".

PROPUESTAS

En materia de vivienda, plantea dos objetivos políticos: desarrollar un parque público de vivienda asequible en alquiler y conseguir que el coste conjunto de la vivienda y los suministros no supere el 30% de los ingresos del hogar.

La formación también ha cuestionado el modelo turístico actual, denunciando la masificación de determinadas zonas y las dificultades crecientes para disfrutar del espacio público sin consumir. Frente a ello, propone un modelo de ocio accesible para toda la ciudadanía, con medidas como zonas de barbacoas sociales en los parques, más espectáculos culturales en las calles y espacios gratuitos de reunión para jóvenes.

En materia de movilidad, Movimiento Sumar ha criticado que Toledo continúe sin una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la subida del billete de autobús para las personas no residentes y el modelo de la denominada zona magenta.

La formación propone avanzar hacia un transporte público urbano y unos aparcamientos disuasorios gratuitos, porque de que haya menos coches circulando "nos beneficiamos todas". Este verano también ha denunciado la falta de climatización en los colegios y la escasez de sombra en determinadas zonas de la ciudad.

Entre sus propuestas se encuentran aumentar las fuentes de agua potable, gratuidad de las piscinas municipales en las olas de calor, habilitar edificios públicos como refugios climáticos y diseñar recorridos sombreados que conecten instalaciones y espacios importantes de la ciudad.

Para Movimiento Sumar, todas estas propuestas tienen algo en común: poner la ciudad al servicio de quienes viven en ella y no al servicio de quienes quieren hacer negocio con ella. Por eso, la formación insiste en que "mejor juntas" y hace un llamamiento a todas las personas, colectivos y organizaciones que compartan este objetivo a participar en la construcción de este proyecto. "La unidad no se impone ni se decreta: se construye. Y en Sumar vamos a trabajar para construirla".