Muere un hombre tras salirse de la vía con su turismo en la CM-4024 en Carmena

Mapa con la ubicación de la localidad de Carmena. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años de edad ha fallecido este domingo tras sufrir una salida de vía del turismo que conducía en la carretera CM-4024, dentro de término municipal de Carmena (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 2.04 horas de este domingo en el kilómetro 7 de la citada vía.

Estas mismas fuentes han indicado que el afectado ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha sido excarcelado por bomberos del parque de Santa Olalla, confirmando los servicios sanitarios su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos.

En el operativo también han formado parte efectivos de la Guardia Civil y una UVI con un médico, que únicamente pudo certificar el fallecimiento de esta persona.