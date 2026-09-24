Muere una octogenaria y otra resulta herida tras un atropello mortal ocurrido en Argamasilla de Calatrava

CIUDAD REAL 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 83 años de edad ha fallecido y otra de 82 ha resultado herida tras ser atropelladas en la tarde de este miércoles en el término municipal de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 20.43 horas. El suceso ha tenido lugar en la calle Carretera de Puertollano.

A consecuencia del impacto, una de las mujeres, de 83 años, ha perdido la vida en el lugar. Por su parte, la otra víctima, de 82 años, ha tenido que ser trasladada en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Santa Bárbara de Puertollano.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado un médico de urgencias, una UVI móvil, la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local.