Muere un trabajador de 45 años en San Lorenzo de la Parrilla tras ser atropellado por un tractor

San Lorenzo de la Parrilla - EUROPA PRESS

CUENCA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 45 años de edad ha perdido la vida este sábado tras ser atropellado por un tractor en una parcela agrícola de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 13.23 horas.

Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.