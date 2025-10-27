Muere una de las trabajadoras afectadas por la explosión de la planta de Socuéllamos

Agentes de la Guardia Civil y de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 27 de octubre de 2025, en Socuéllamo. - Europa Press

CIUDAD REAL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Socuéllamos ha confirmado a través de sus redes oficiales el fallecimiento de una de las trabajadoras que resultaba afectada por la explosión producida este lunes en una planta de la localidad.

"El Ayuntamiento expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de una de los trabajadores afectados por la explosión ocurrida en la mañana de hoy en la planta de gestión de residuos sanitarios. En nombre de toda la Corporación Municipal trasladamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la víctima. Asimismo el Ayuntamiento quiere manifestar su apoyo y solidaridad con las otras dos personas que han resultado heridas en el suceso", indica el Consistorio a través de sus redes en un mensaje recogido por Europa Press, que confirma la noticia de fuentes del Servicio de Salud castellanomanchego.

La explosión en la nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios, situada en la calle Dinamarca del polígono 'El LLano' de Socuéllamos (Ciudad Real), se originaba en la mañana de este lunes en un bidón contenedor con productos químicos.

Había cinco operarios trabajando de los que tres han resultado heridos, siendo dos de ellos trasladados a centros hospitalarios de gravedad y otra persona, la mujer ahora fallecida, fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Ciudad Real.

Los hechos han tenido lugar sobre las 8.51 horas. Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, bomberos de Tomelloso, un médico de Urgencias, dos helicópteros sanitarios, una UVI y una ambulancia de Soporte Vital Básico.