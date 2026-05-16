Una mujer de 46 años pierde un dedo en un accidente en un comercio de Albacete

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ALBACETE 16 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 46 años ha sufrido la amputación de una falange de un dedo de la mano en un accidente en un establecimiento comercial de Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso se producía este viernes, sobre las 21.30 horas, en un comercio de la calle Doctor Collado Piña de la capital albaceteña.

Al aviso han acudido agentes de la Policía Nacional, la Policía Local, así como una UVI móvil que trasladó a la mujer al Hospital Universitario de Albacete.