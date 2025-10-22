Una mujer es atropellada por un turismo en Albacete mientras circulaba en bicicleta

Atropello a una mujer mientras circulaba en bicicleta por la avenida de España de Albacete.
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 22 octubre 2025 15:08

ALBACETE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 70 años de edad ha sido atropellada por un turismo este miércoles mientras circulaba en bicicleta por la Avenida de España de Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el atropello ha tenido lugar a las 13.26 horas y la afectada, de la que se desconoce su estado, está siendo asistida por una UVI.

Por otra parte, una mujer de 38 años ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de Albacete en una ambulancia de soporte vital básico tras sufrir una crisis de ansiedad.

